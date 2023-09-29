Там ввели в эксплуатацию крупный промышленный комплекс, который состоит из административно-бытового корпуса и производственного цеха.

В индустриальном парке «Руднево» ввели в эксплуатацию крупный промышленный комплекс площадью свыше 93 тысяч квадратных метров. Здесь планируется разместить до 1,5 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в индустриальном парке «Руднево» готов уже 19-й корпус. В ближайшие три года площадь застройки парка достигнет 800 тысяч квадратных метров. Это даст городу 15–20 тысяч новых рабочих мест.

«Сегодня “Руднево” — одна из крупнейших в России площадок для размещения высокотехнологичной промышленности. В новом комплексе общей площадью 93,7 тысячи квадратных метров может появиться до 1,5 тысячи рабочих мест. С введением в эксплуатацию нового объекта площадь промышленных корпусов индустриального парка превысила 200 тысяч квадратных метров», — отметил Владимир Ефимов.

Новый инновационный промышленный комплекс состоит из административно-бытового корпуса и производственного цеха. Их площадь составляет 11 тысяч и 82 тысячи квадратных метров соответственно.

«Используемые строительные технологии, качество материалов, уровень проектных решений площадки “Руднева” во многом превосходят мировые индустриальные комплексы. Благодаря применению современных российских высокоскоростных технологий сроки возведения объектов сокращены на 35–50 процентов. Так, новый комплекс был возведен за девять месяцев», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

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