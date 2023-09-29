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Филиал ПАО "Россети" укрепил фундаменты опор ключевых энерготранзитов Новгородской области

29 сентября 2023, 13:30 289 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Филиал ПАО «Россети» - МЭС Северо-Запада выполнил ремонтные работы на 6 линиях электропередачи 330 кВ на территории Новгородской области. Благодаря этому повышена надежность электроснабжения промышленных предприятий и бытовой инфраструктуры региона.

Наибольший объем работ реализован на линии электропередачи 330 кВ «Псковская ГРЭС – Старорусская». Бесперебойная работа ЛЭП оказывает существенное влияние на передачу мощности от Псковской ГРЭС в энергосистему Новгородской области.

Кроме того, работы проведены на ЛЭП, участвующих в выдаче мощности Новгородской ТЭЦ и электроснабжении потребителей Чудовского, Окуловского и Старорусского районов Новгородской области, среди которых ПАО «Акрон» и «Новгородский металлургический завод». Всего энергетики отремонтировали 37 фундаментов опор линий электропередачи.

Решение об укреплении опор принято по результатам плановых обходов. Для защиты конструкции фундаментов использовалась технология восстановления с применением бетона и полимерных материалов. Это повышает устойчивость опор к воздействию влажности, перепадам температур и ветровым нагрузкам, снижает риски технологических нарушений при прохождении осенне-зимнего периода пиковых нагрузок.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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