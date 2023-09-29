В рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоится вторая научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога», организаторами которой выступают Российское энергетическое агентство Минэнерго России и Фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

На пленарном заседании «Научно-технологическое развитие ТЭК России в новых условиях на среднесрочную и долгосрочную перспективу» ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов, главный экономист ВЭБ.PФ Андрей Клепач, генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин, ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, заместитель главного инженера ПАО «Россети» Григорий Гладковский и другие эксперты обсудят, какие факторы и наметившиеся технологические тренды окажут влияние на энергетический ландшафт будущего и как обеспечить опережающее научно-техническое развитие ТЭК России.

«Сегодня перед топливно-энергетическим комплексом страны стоят важные задачи обеспечения технологического суверенитета и развития новых технологий. Нам нужно не просто замещать импортные разработки, а быть на шаг впереди, создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами. В рамках конференции мы постараемся выработать рекомендации, благодаря которым удастся сократить путь от изобретения технологий до их внедрения в эксплуатацию для достижения технологического суверенитета», – подчеркнул генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин.

В ходе панельных сессий представители отраслевых компаний, органов власти, научного и экспертного сообщества подробно рассмотрят модели и методы прогнозирования развития отечественной и мировой энергетики, перспективы распределенной и локальной энергетики, технологическое развитие угольной отрасли. Особое внимание будет уделено методологии энергетической статистики, отечественным разработкам в области водородной энергетики, альтернативным видам топлива и технологиям для автотранспорта, энергетической безопасности, а также развитию энергетики России и стран АСЕАН до 2035 года.

«Научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога» проводится во второй раз, и, думаю, станет традиционным мероприятием в рамках «Российской энергетической недели» и ежегодной площадкой для дискуссий по вопросам ТЭК. В текущих условиях «энергетического перехода» особенно важно сформулировать долгосрочные сценарии развития отрасли, чем и будут заниматься эксперты на конференции. Участие бесплатное и будет интересно представителям научных организаций, технологических компаний, институтов развития и органов власти», – отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Международного форума «Российская энергетическая неделя» Владимир Затынайко.

Научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога – 2023» пройдет 10 октября 2023 года на площадке отеля Radisson Blu Olympiyskiy (г. Москва, ул. Самарская, д. 1).

Подробности и регистрация участников на официальном сайте www.tedconf.ru.

Научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога» – это площадка для обсуждения актуальных вопросов российской энергетической повестки. Впервые конференция состоялась в 2022 году, объединив более 70 спикеров, 350 участников, 10 деловых мероприятий и 1800 просмотров трансляции. Представители научных организаций, технологических компаний, институтов развития и органов власти обменялись мнениями о прикладных вопросах развития отраслей ТЭК на ближайшие годы и в долгосрочном горизонте планирования.

Официальный сайт: https://tedconf.ru/ Официальный телеграм-канал конференции «Территория энергетического диалога»: https://t.me/tedconference

Российское энергетическое агентство Минэнерго России – отраслевой центр компетенций по вопросам развития отраслей топливно-энергетического комплекса. Эксперты Агентства обладают компетенциями в области проведения исследований и прогнозной аналитики в нефтегазовой и угольной отраслях, в сфере электро- и теплоэнергетики, альтернативных источников энергии, климатической повестки, научно-технологического развития. Являясь подведомственной Министерству энергетики Российской Федерации структурой, Агентство оказывает информационно-аналитическую поддержку ведомству и другим органам власти, содействуя реализации государственной энергетической политики.

Кроме того, накопленные опыт и знания позволяют команде Агентства успешно выполнять работы и реализовывать проекты для отраслевых компаний.

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Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

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