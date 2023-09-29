С начала 2023 года компания «Россети Кубань» приняла на баланс энергообъекты 37 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) Краснодарского края и Республики Адыгея. Передача объектов выполнена для повышения надежности электроснабжения потребителей: прежние собственники энергооборудования не могли обеспечить его надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию.

В числе консолидированного электросетевого имущества 176 км кабельно-воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и 32 трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ общей мощностью почти 17 МВА.

Так, в пригороде краевой столицы, где находится наибольшее количество СНТ, специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» консолидировали электросетевое имущество восьми садоводческих некоммерческих товариществ: 49 км кабельно-воздушных линий электропередачи и девять трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Армавирский филиал компании принял в эксплуатацию электросетевое имущество садовых товариществ «Дружба» в Кавказском районе, «Отдых» и «Кубанские зори» в Гулькевичском районе. На баланс предприятия переведены более 10 км линий электропередачи и четыре комплектные трансформаторные подстанции суммарной мощностью 190 кВА.

В зоне обслуживания Славянских электрических сетей энергокомпанией принято на баланс почти 36 км ЛЭП и пять ТП общей мощностью 1,09 МВА. Консолидация проведена в СНТ «Мехзаводское», «Шарм», «Юбилейное», «Строитель», а также независимом садоводческом товариществе «Ориентир» в поселке Белозерном города Краснодара.

В Республике Адыгея энергокомпания приняла на баланс энергообъекты четырех СНТ: более 20 км линий электропередачи и пять трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ суммарной мощностью 2,14 МВА.

После принятия на баланс электросетевая компания принимает обязанности по выполнению восстановительных работ в отношении консолидированного электросетевого имущества и поэтапно приводит оборудование в нормативное состояние. Своевременное и качественное техническое обслуживание оборудования позволит не только повысить качество и надежность электроснабжения, но и создать условия для подключения новых абонентов и увеличения мощности существующим потребителям.

Консолидация электросетевых активов проводится для развития энергетического комплекса региона, а также упрощения процедуры техприсоединения.