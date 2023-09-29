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В ВятГУ создали импортозамещающие термопластичные эластомеры

29 сентября 2023, 13:00 317 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Вятский государственный университет
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: vyatsu.ru

Фото: vyatsu.ru

Сотрудники Инжинирингового центра Кировской области ВятГУ разработали рецептуру по созданию термоэластопластов для изоляции и оболочек кабелей. Работа выполнена в рамках программы по технологическому суверенитету

Термоэластопласты – особая группа полимеров, которые обладают комбинированными свойствами термопластов и эластомеров, позволяющих менять свою форму под воздействием тепла, при этом сохранять упругость и эластичность после охлаждения. Благодаря термоустойчивости и устойчивости к слабым кислотам и растворам щелочей, материалы находят применение среди товаров массового потребления, в строительстве, автомобильной промышленности и медицинской технике. Диэлектрические характеристики термоэластопластов позволяют применять их в производстве изоляционных материалов для кабелей электротехнической промышленности.

В Инжиниринговом центре ВятГУ Кировской области   были созданы импортозамещающие термопластичные эластомеры для изоляции кабелей. Разработанные ТЭП-компаунды и оболочки обладают хорошими диэлектрическими и эластическими свойствами. Применение термоэластопластов в изготовлении оболочек кабелей также обусловлено химической инертностью, морозостойкостью и возможностью вторичной переработки для экологичного производства. По словам руководителя отдела полимерных и композитных материалов центра Ксении Васильковой они обеспечивают защиту жилы от механического воздействия и стабильную работу кабелей при температуре до +100°С, тогда как резиновое покрытие выдерживает не более +75°С, а благодаря специальным добавкам можно получить индикаторные свойства и повышенную стабильность проводников.

«Материалы проводов и кабелей изготавливаются на основании требований ГОСТ 24334-80. Специфика и характеристика кабелей и изоляторов была основана на требованиях заказчика – одного из крупнейших кабельных заводов в России. Сейчас тестовые партии материала проходят обязательные испытания на прочность и горючесть»,

- пояснил директор Инжинирингового центра Игорь Криницын.

В уникальном составе разработанных термоэластопластов: cтирол-этилен-бутилен-стирольные каучуки – обеспечивают нужную мягкость и гибкость; полиолефины – придают способность к обработке методом экструзии; масла - мягчители – их использование необходимо для придания требуемой твердости; антиоксиданты; УФ-стабилизаторы и другие добавки, обеспечивающие долгий срок службы.

Разработка выполнена в рамках Десятилетия науки и технологий в России. 

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Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ПОЛИМЕРЫ, ВЯТГУ
Отрасль: Материалы для КПП 

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