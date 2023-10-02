1 октября 2023 года в 03:30 (мск) энергоблок №6 Нововоронежской АЭС был отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР). Его продолжительность согласно годовому графику ремонтной кампании составит почти два месяца. После завершения ремонта энергоблок будет включен в сеть.

Во время ППР персонал атомной станции совместно со специалистами подрядных организаций выполнят ремонт основного и вспомогательного оборудования АЭС с последующей перегрузкой топлива и осуществят контроль металла реакторной установки.

Планируется проведение модернизационных работ на электротехническом оборудовании, измерительных каналах температурного контроля, а также в системах пассивного отвода тепла и др. В частности, проведут установку нового статора генератора (усовершенствованной конструкции), что позволит снизить вибрацию и повысит надежность работы оборудования, а значит, общий уровень безопасности АЭС.

«Замена статора генератора на энергоблоке № 6 - это важнейшая работа, амбициозная задача, которая стоит перед концерном в целом», - отметил генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков на встрече с персоналом Нововоронежской АЭС в преддверии ремонтной кампании.

Для своевременного выполнения ремонтных работ привлечено более 1000 специалистов и работников Нововоронежского филиала «Атомэнергоремонт» и НВ АЭС.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) - ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС такого типа с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа. ППР выполняется силами ремонтного и инженерно-технического персонала атомной станции и сотрудников подрядных организаций.

Нововоронежская АЭС (г. Нововоронеж Воронежской области) - первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Статор генератора - это крупногабаритное оборудование длинной более 11 метров, шириной в 5 метров и весом более 400 тонн. Статор для генератора энергоблока №6 Нововоронежской АЭС был доставлен на специальной железнодорожной платформе и преодолел путь почти в 1700 км. Время в пути составило около 7 дней. До начала планово-предупредительного ремонта статор хранился на складе тяжеловесных грузов.

Президент и Правительство РФ расширяют комплекс мер поддержки отечественной промышленности. Ускоряется реализация крупных проектов, в том числе в сфере энергетики. Российский топливно-энергетический комплекс продолжает плановое обновление мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Росатом и его предприятия принимаю активное участие в этой работе.