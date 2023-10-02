Канатную дорогу длиной 1,7 км установили на территории тематического парка "Алания Парк" в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Уже канатная дорога поставлена. Трасса 1700 метров уже сделана, колесо обозрения, освещение, система снегоподдержки. То есть в городе, как в Красноярске "Бобровый Лог", будет небольшой курорт", — сказал Меняйло в ходе встречи с президентом, которая транслировалась на телеканале "Россия 24".

Меняйло добавил, что реализация проектов рассчитана в несколько этапов. "Там будет не просто горнолыжный курорт, но и тематический парк", — сказал глава республики.

Как сообщалось, строительство тематического "Алания Парка" вблизи Владикавказа планируется завершить в 2026 году. Проект планируется реализовать в два этапа. В 2024 году заработает северный склон, в 2026 году — южный склон и парк аттракционов. В рамках проекта планируется создать более 350 рабочих мест. Общий объем финансирования — 3,2 млрд рублей.

Объект станет самым крупным всесезонным тематическим парком в Северо-Кавказском федеральном округе. Предполагается создание развлекательных комплексов с широким набором рекреационных и культурно-досуговых услуг, среди них — подвесная пассажирская канатная дорога, горнолыжная трасса с ночным освещением, колесо обозрения, гостиницы, ресторан, кафе, маршруты для катания на горных велосипедах. На южном склоне предполагается строительство тематического семейного парка с аттракционами.