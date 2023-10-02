Конференция «Электротехнические комплексы и системы» посвящена обсуждению современных достижений в области электроэнергетики и электротехники, поддержки дискуссий и публикации результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, проводимых отдельными учеными, высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими и промышленными группами.

Целью конференции является информирование ученых и практиков о наиболее перспективных направлениях исследований и достижениях в области технологий генерации, передачи, распределении и потреблении электроэнергии.

Труды конференции будут изданы в виде сборника трудов (полных статей) и опубликованы в цифровой библиотеке "IEEE Xplore" (издательство Institute of Electrical and Electronics Engineers). Издание индексируется наукометрической базой Scopus.

Сотрудники АО «НТЦ ЕЭС» в соавторстве со специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого представили на конференцию три статьи.

Первая статья – «Компьютерное моделирование открытой дуги для исследования дуговых замыканий на воздушных линиях» – написана в соавторстве с представителем НИО-4 АО «НТЦ ЕЭС», специалистом отдела развития энергетических систем в г. Санкт-Петербурге Анастасией Коровиной.

«При создании цифровых двойников для широкого круга электроустановок необходимо рассматривать различные случаи, сопровождающиеся появлением дугового разряда. Для этого необходимо компьютерное моделирование открытой электрической дуги, – рассказала Анастасия, – Мы разработали компьютерную модель открытой дуги с изменяющимися геометрическими параметрами в программном комплексе COMSOL Multiphysics. В статье, подготовленной для конференции, приведены результаты расчета и их сравнение с экспериментальными данными, доказана корректность созданной модели. Построенная модель позволяет проводить расчет распределения температурного поля канала, а также получать временные зависимости тока, напряженности и радиуса дуги, возникающей в электрических сетях, в зависимости от теплофизических свойств плазмы, схемы и параметров внешней цепи».

Во второй работе «Определение времени до насыщения измерительного трансформатора тока при переходных процессах», авторы – представители НИО-4 НТЦ ЕЭС Алексей Гурьев, главный специалист отдела развития энергетических систем в г. Санкт-Петербурге, и Андрей Брилинский, канд. техн. наук, доцент, начальник отдела развития энергетических систем в г. Санкт-Петербурге, описан метод моделирования трансформатора тока, приведена методика определения времени до насыщения на основе спрямленной кривой намагничивания и заданной погрешности измерений исследуемого устройства; проанализированы результаты расчёта, полученные с помощью компьютерной модели в программной среде ATPDraw, показаны результаты, подтверждающие точность использованной компьютерной модели. Описанная в статье цифровая модель ТТ может быть использована для проверки результатов, получаемых с использованием ГОСТ 58669-2019, и принятия окончательного решения о возможности корректной работы ТТ и подключенной к его обмоткам релейной защиты.

Третья работа, написанная представителями НИО-4 НТЦ ЕЭС Александром Герасимовым, специалистом отдела развития энергетических систем в г. Санкт-Петербурге и Андреем Брилинским, канд. техн. наук, доцентом, начальником отдела развития энергетических систем в г. Санкт-Петербурге, носит название «Методика оценки эффективности выбора уставок бестоковой паузы АПВ». В статье рассмотрено моделирование процессов, происходящих в цикле трёхфазного и однофазного АПВ на воздушной линии, с целью определения оптимальной длительности бестоковой паузы. Все расчёты проводились в программном комплексе ATPDraw, в котором учитывались как электромагнитные переходные процессы с использованием модели электрической дуги, так и электромеханические процессы с учётом внутригруппового движения роторов генераторов. В качестве модели электрической дуги применялась каналовая модель вертикальной дуги, стабилизированная восходящими конвективными потоками газа.

Представители НТЦ ЕЭС отметили высокий уровень организации Международной научно-технической конференции и возможности для обсуждения новейших и наиболее перспективных достижений в энергетике.