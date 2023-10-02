Группа исследователей из Дагестанского федерального исследовательского центра РАН предложила новую модель восстановления меди путем разложения формиата меди при рекордных 70 градусах Цельсия. Внедрение нового метода в массовое производство позволит получить конкурентное преимущество производителям печатной электроники, сделает процесс экологичнее и экономичнее, сообщил ТАСС руководитель исследования, старший научный сотрудник центра Наби Шабанов.

Медь используется как основной наполнитель в чернилах для струйной печати медных элементов электронной техники.

"Для того чтобы преобразовать из формиата в медь, обычно используют температуру свыше 150 градусов. <...> То, что мы сегодня предложили на сегодняшний день, - это рекорд в этом направлении, мы достигли 70 градусов", - сказал Шабанов.

По словам ученого, подобные исследования ведутся во всем мире.

"Ведущие институты вооружаются технологиями и устройствами для разработки методов нанесения функциональных материалов, элементов электронной техники", - сказал Шабанов.

Он отметил, что современные технологии во всех сферах производства электроники основаны на традиционных методах, когда сначала материал наносится на всю подложку, часть "стравливается", часть "смывается".

"Там много этапов, которые сопряжены с агрессивными средами, большим количеством отходов, затратами энергии и материала. Внедрение аддитивной технологии позволяет повысить экологичность в целом, снизить энергию и материалоемкость процесса. Наша работа - это один шаг на пути к внедрению этих технологий в массовое производство", - добавил Шабанов.

История исследований

Ученые основывались на опыте предыдущих исследователей. Как отмечает Шабанов, ранее предполагалось, что характер внутримолекулярных взаимодействий - основное, что влияет на температуру разложения формиата меди и его комплексных соединений.