В Красноярске состоялось открытие нового завода Научно-производственного центра магнитной гидродинамики.

Там планируют выпуск импортозамещающего оборудования и комплектующих собственной разработки для цветной металлургии.

Запуск нового завода позволит изготавливать продукцию для выпуска сплавов цветных металлов и изделий из них.

Продукция будет пользоваться огромным спросом на металлургических предприятиях России, а также на объектах металлургической промышленности Казахстана, Белорусии и других стран. В минувшем году завод получил льготный заём на 100 млн рублей для модернизации производственных мощностей. В результате на предприятии создали 50 новых рабочих мест.

Виктор Тимофеев, директор ООО «НПЦ магнитной гидродинамики»:

«Технология литья в электромагнитный кристализатор, которая помогает обеспечить очень высокую скорость кристализации — за счет этого получить изделия с уникальными физико-химическими свойствами, которые по-другому не получишь. Ну и после этого уже ряд применений: это бортовые провода, замена меди на алюминий, новые сварочные технологии и 3D-принтеры. Вот это прорывное».

В ассортименте выпускаемой продукции — перемешиватели, миксеры и печи для металлургии, а также электронагреватели, изделия из огнеупорных материалов и проволока для авиационно-космической отрасли. Благодаря новому производству создано 50 рабочих мест в дополнение к 75 существующим.

«Наша технология позволяет создать отечественные аналоги и полностью заместить выпускаемые французской компанией провода для внутреннего монтажа бортовой электрической сети в авиационной технике. Благодаря новым мощностям мы сможем вывести на рынок и новые высокотехнологичные продукты, находящиеся на стадиях научных разработок и лабораторных образцов», — рассказал директор завода Виктор Тимофеев.

На заводе планируют увеличить и производство фильтров для жидкого алюминия, предназначенных для промышленных предприятий. Это полностью импортозамещающий продукт: раньше их делали только в Японии. За основу взяты наработки студентов Сибирского федерального университета.