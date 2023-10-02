Газпром в октябре текущего года приступит к разработке обоснования инвестиций по строительству на Сахалине нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко на конференции "Нефть и газ Сахалина", которая начала работу в среду в Южно-Сахалинске.

"Мы планируем строительство завода по производству топлива. В октябре компания "Газпром" приступает к разработке обоснования инвестиций. Это первая часть стратегии. Развитие этого проекта дает возможность создания (в регионе - ИФ) нефтегазохимического производства", - сказал глава региона.

Как сообщалось ранее, обоснование инвестиций (ОБИН) по НПЗ мощностью 4,5 млн тонн нефтепродуктов в год планировалось подготовить к 1 марта 2023 года. Предполагалось, что на основании этого документа "Газпром" примет решение о судьбе проекта.

Лимаренко тогда отмечал, что НПЗ планируют построить в районе Поронайского морского порта (восточное побережье Сахалина), где будут созданы мощности для отгрузки нефтепродуктов