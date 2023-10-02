Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания «ПИК образовательные проекты-Благовещенск» (входит в контур крупнейшей в России девелоперской компании «ПИК») заключили соглашение об инвестиционной деятельности на территории опережающего развития (ТОР) «Амурская». Инвестор обязуется в 2025 году построить в Благовещенске школу на 1200 учеников. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 1,7 млрд рублей.

Образовательное учреждение будет расположено в новом микрорайоне Северный, который будет построен в столице Амурской области по программе «Дальневосточный квартал». До 2036 года здесь будут проживать более 21 тыс. человек.

«Мы выступили с частной инициативой о строительстве муниципальной школы. Проект подразумевает большой многофункциональный атриум, лекторий и библиотеки, студии дизайна и телевещания, спортивные комплексы, игровые площадки, бассейн. Рассчитываем создать совершенно новый формат обучения не только для детей, но и для в взрослых, для них мы организуем центры дополнительного образования. Выполнить обязательства в срок нам поможет статус резидента ТОР, благодаря которому мы получим широкий перечень льгот и преференций, в том числе сокращенные процедуры согласования и утверждения ППТ, получения заключения экспертизы и разрешения на ввод в эксплуатацию, а также концессионное соглашение. На территории инвестиционных проектов ПИК концессионный механизм впервые будет применен в рамках программы комплексного развития территорий», - отметил генеральный директор ООО «ПИК ОП-Благовещенск» Александр Зубанов.

По словам директора КРДВ «Амурская» Ирины Волковой, общеобразовательная школа на 1200 мест в микрорайоне Северный будет построена на основании концессионного соглашения, которое при содействии Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики было заключено с городом Благовещенском в марте 2023 года.