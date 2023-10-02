Министр энергетики Московской области проинспектировал готовность «Мособлэнерго» к прохождению осенне-зимнего периода 2023–2024 годов. В аппарате управления компании состоялось совместное совещание Министерства энергетики Московской области, центрального управления Ростехнадзора и «Мособлэнерго».

Руководство «Мособлэнерго» рассказало об объеме выполненных работ. На сегодняшний день компания отремонтировала 260,7 км из запланированных 316 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье. Также для повышения надежности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона на текущий момент построено 153,2 км новых ЛЭП, введено в эксплуатацию 108,8 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Работы запланировано завершить полностью до середины октября текущего года.

В компании сформированы силы и средства для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций, в том числе и в условиях низких температур. На круглосуточном дежурстве находится 66 бригад, при вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются более 335 бригад и 573 единицы спецтехники, в том числе 76 передвижных электростанций. Среднее время восстановления технологических нарушений в сетях составляет 51 минуту.

Также раньше установленного срока филиалами компании на 100% выполнены предписания центрального управления Ростехнадзора.

Завершением подготовительной кампании к отопительному сезону станет определение и оценка показателей, условий готовности «Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон Министерством энергетики Российской Федерации с выдачей «Мособлэнерго» паспорта готовности к работе в отопительный период 2023-2024 годов.