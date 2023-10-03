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  • ОКП "ЭЛКА-Кабель" и "Богословский Кабельный Завод" приглашают посетить выставку оборудования и технологий

ОКП "ЭЛКА-Кабель" и "Богословский Кабельный Завод" приглашают посетить выставку оборудования и технологий

3 октября 2023, 17:15 291 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "ОКП "ЭЛКА-Кабель"

ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель» совместно с ООО «Богословский Кабельный Завод» приглашает Вас посетить 21-ю международную специализированную выставку оборудования и технологий для профессионального общения со специалистами ПАО «Татнефть», независимыми нефтяными компаниями РТ, нефтесервисными структурами  Таграс и АТГ,  которая пройдет с 18 по 20 октября 2023 г. в г. Альметьевск.

На совместном стенде предприятий «ЭЛКА-Кабель» и «Богословский кабельный завод» Вы сможете ознакомиться с последними новинками и достижениям компаний в области кабельной продукции для нефтегазового сектора: 

  • кабели для установок погружных электронасосов ELKAOIL;
  • силовые кабели ELKACABLE с изоляцией из СПЭ с гибким экраном из термокоррозионностойкого алюминиевого сплава ТАС;
  • монтажные кабели ELKAKIP
  • кабели силовые гибкие ELKAPOWER с многопровочными жилами из алюминиевого сплава;
  • силовые гибкие кабели ELKAFLEX;
  • инновационные силовые кабели Parma с бумажно-пластиковой теплостойкой изоляцией.

Специалисты помогут Вам подобрать оптимальное решение для ваших проектов и ответят на все интересующие вопросы.

Стенд: Е7
Место проведения: г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 62a, ДЮСШ по футболу
Дата: 18-20 октября 2023 г.

Ознакомиться с информацией о выставке и получить приглашение: https://nt-expo.ru/

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Метки: ЭЛКА-КАБЕЛЬ, БОГОСЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ВЫСТАВКА
Отрасль: Кабельная промышленность Нефтегазовая промышленность 

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