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ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель» совместно с ООО «Богословский Кабельный Завод» приглашает Вас посетить 21-ю международную специализированную выставку оборудования и технологий для профессионального общения со специалистами ПАО «Татнефть», независимыми нефтяными компаниями РТ, нефтесервисными структурами Таграс и АТГ, которая пройдет с 18 по 20 октября 2023 г. в г. Альметьевск.
На совместном стенде предприятий «ЭЛКА-Кабель» и «Богословский кабельный завод» Вы сможете ознакомиться с последними новинками и достижениям компаний в области кабельной продукции для нефтегазового сектора:
Специалисты помогут Вам подобрать оптимальное решение для ваших проектов и ответят на все интересующие вопросы.
Стенд: Е7
Место проведения: г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 62a, ДЮСШ по футболу
Дата: 18-20 октября 2023 г.
Ознакомиться с информацией о выставке и получить приглашение: https://nt-expo.ru/
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