ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель» совместно с ООО «Богословский Кабельный Завод» приглашает Вас посетить 21-ю международную специализированную выставку оборудования и технологий для профессионального общения со специалистами ПАО «Татнефть», независимыми нефтяными компаниями РТ, нефтесервисными структурами Таграс и АТГ, которая пройдет с 18 по 20 октября 2023 г. в г. Альметьевск.

На совместном стенде предприятий «ЭЛКА-Кабель» и «Богословский кабельный завод» Вы сможете ознакомиться с последними новинками и достижениям компаний в области кабельной продукции для нефтегазового сектора:

кабели для установок погружных электронасосов ELKAOIL;

силовые кабели ELKACABLE с изоляцией из СПЭ с гибким экраном из термокоррозионностойкого алюминиевого сплава ТАС;

монтажные кабели ELKAKIP

кабели силовые гибкие ELKAPOWER с многопровочными жилами из алюминиевого сплава;

силовые гибкие кабели ELKAFLEX;

инновационные силовые кабели Parma с бумажно-пластиковой теплостойкой изоляцией.

Специалисты помогут Вам подобрать оптимальное решение для ваших проектов и ответят на все интересующие вопросы.

Стенд: Е7

Место проведения: г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 62a, ДЮСШ по футболу

Дата: 18-20 октября 2023 г.

Ознакомиться с информацией о выставке и получить приглашение: https://nt-expo.ru/