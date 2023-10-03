Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края» (Северокавказское РДУ) и Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу 1-ой очереди Труновской ветровой электрической станции (ВЭС).

1-я очередь Труновской ВЭС АО «НоваВинд» (ветроэнергетический дивизион Росатома), установленной мощностью 60 МВт введена в эксплуатацию в энергосистеме Ставропольского края. После завершения работ ветропарк будет иметь установленную мощность 95 МВт и состоять из 38 ветроэнергетических установок.

С вводом Труновской ВЭС суммарная мощность ветровых электрических станций в энергосистеме Ставропольского края достигла 730 МВт, что составляет 13,3 % от общей величины установленной мощности электростанций края.

В ходе проектирования и строительства Труновской ВЭС специалисты Системного оператора принимали участие в согласовании заданий на проектирование, проектной и рабочей документации ветровой электростанции и объектов, входящим в схему выдачи ее мощности и применяемых технических решений, а также технических условий на технологическое присоединение ВЭС к электрическим сетям.

Труновская ВЭС оснащена цифровой автоматизированной системой дистанционного управления оборудованием и активной мощностью из диспетчерского центра. Дистанционное управление электростанций на ВИЭ является важным условием их эффективной интеграции в энергосистему. Использование этой цифровой технологии увеличивает скорость реализации управляющих воздействий по приведению параметров электроэнергетического режима энергосистемы в допустимые пределы при предотвращении развития и ликвидации аварий и позволяет диспетчерскому центру Системного оператора при необходимости максимально оперативно снижать мощность ВЭС для предотвращения и ликвидации нарушений нормального режима в энергосистеме.

В ходе реализации проекта дистанционного управления специалисты АО «ВетроОГК-2» (подразделение АО «НоваВинд»), Северокавказского РДУ и ОДУ Юга выполнили комплекс мероприятий по подготовке АСУ ТП Труновской ВЭС и оперативно-информационного комплекса (ОИК) Северокавказского РДУ к осуществлению дистанционного управления. В рамках проекта разработана, пересмотрена и введена в действие необходимая техническая документация, в том числе автоматизированные программы переключений, проведено дополнительное обучение диспетчерского и оперативного персонала, реализованы меры по обеспечению информационной безопасности энергообъекта.

«Системный оператор особое внимание уделяет развитию цифровых технологий, в том числе автоматизированного дистанционного управления оборудованием и мощностью ВИЭ для их эффективной интеграции в Единую энергосистему. Опыт, получаемый при внедрении данных технологий, бесценен и активно используется при реализации аналогичных проектов», – отметил генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев.

«Труновская ВЭС – вторая ветровая электростанция, введенная в Ставропольском крае в текущем году, на которой реализовано дистанционное управление из диспетчерского центра. Проекты АО «НоваВинд» являются локомотивами в части внедрения этой цифровой технологии. Дистанционное управление является одной из ключевых составляющих цифровой трансформации в электроэнергетике, закладывая фундамент для будущего развития принципиально новых подходов в оперативно-диспетчерском и оперативно-технологическом управлении в энергосистеме», – подчеркнул директор Северокавказского РДУ Александр Корольков.

Труновская ВЭС построена в рамках реализации договора о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии (государственная программа ДПМ ВИЭ до 2024 года). Инвестором и генеральным подрядчиком проекта строительства Труновской ВЭС является АО «ВетроОГК-2» (входит в АО «НоваВинд», дивизиона ГК «Росатом» по ветроэнергетике). ВЭС является седьмой по счету ветровой электрической станцией, построенной на территории Ставропольского края. На сегодняшний день в регионе уже введены в эксплуатацию семь ветроэлектростанций: Кочубеевская (210 МВт), Кармалиновская (60 МВт), Бондаревская (120 МВт), Берестовская ВЭС (60 МВт), Медвеженская (60 МВт), Кузьминская ВЭС (160 МВт), Труновская ВЭС (60 МВт).

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, основная задача которого – консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 года. В контуре НоваВинд сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуатацию 1 ГВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.