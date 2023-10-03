Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Семинар "Технология производства, оборудование, материалы. Методы контроля и испытаний при изготовлении телекоммуникационных и оптических кабелей"

Семинар "Технология производства, оборудование, материалы. Методы контроля и испытаний при изготовлении телекоммуникационных и оптических кабелей"

3 октября 2023, 16:15 348 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ОАО "ВНИИКП"

13—16 ноября 2023 года НКО «Фонд поддержки кабельной промышленности им. профессора Пешкова И.Б.» планирует проведение информационно-консультативного семинара по теме: «Технология производства, оборудование, материалы. Методы контроля и испытаний при изготовлении телекоммуникационных и оптических кабелей».

В семинаре будут рассмотрены актуальные проблемы кабельной промышленности. 

Программа семинара рассчитана на специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в производстве кабельных изделий, и дает возможность получения дополнительных знаний, необходимых для организации в целом.

Семинар проводится по адресу: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5

Дополнительная информация по участию в семинаре: 

  • Харитонова Светлана Викторовна, 
  • тел: 8(499)670-96-37,
  • e-mail: fondKP@vniikp.ru
Обсудить на форуме
Метки: ВНИИКП, , СЕМИНАР
Отрасль: Кабельная промышленность 
VNII
7.63

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Мероприятия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно