13—16 ноября 2023 года НКО «Фонд поддержки кабельной промышленности им. профессора Пешкова И.Б.» планирует проведение информационно-консультативного семинара по теме: «Технология производства, оборудование, материалы. Методы контроля и испытаний при изготовлении телекоммуникационных и оптических кабелей».

В семинаре будут рассмотрены актуальные проблемы кабельной промышленности.

Программа семинара рассчитана на специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в производстве кабельных изделий, и дает возможность получения дополнительных знаний, необходимых для организации в целом.

Семинар проводится по адресу: 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5

Дополнительная информация по участию в семинаре: