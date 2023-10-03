Около ста делегатов XVII Российского национального конгресса с международным участием «Профессия и здоровье», проходившего в Нижнем Новгороде, побывали с экскурсией на предприятиях «РусВинил» и «СИБУР-Кстово». Экскурсантами стали руководители и специалисты научно-исследовательских и образовательных организаций, корпоративных медицинских центров, государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждений из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Франции.

Гостям рассказали о кстовских предприятиях СИБУРа, продемонстрировали основные технологические установки, объекты природоохранной инфраструктуры, центральные пульты управления, заводские медицинские центры, их познакомили с работой аппаратных комплексов электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО). Руководитель функции «Медицинская безопасность и охрана здоровья» СИБУРа Александр Гребенюк, руководитель службы Анна Тумасьева, а также менеджеры по охране здоровья «СИБУР-Кстово» и «Сибур-Нефтехима» Елена Волкова и Светлана Медина рассказали об основных задачах, которые решают медицинские центры на предприятиях компании, о лучших практиках по организации медицинской помощи и профилактике заболеваний.

Елена Волкова, менеджер по охране здоровья «СИБУР-Кстово»:

«В рамках конгресса была проведена экскурсия на предприятия СИБУРа в Кстове, во время которой участникам была продемонстрирована медицинская инфраструктура, предоставлена информация об основных целях, задачах и направлениях работы медицинской службы. Мы рассказали коллегам о том, что делаем по плану лечебно-профилактической работы, который составляем на основании результатов медицинских осмотров всех видов, про профиль здоровья предприятия, про показатели здоровья. Получили много положительных отзывов».

ЭСМО позволяют оперативно в автоматическом режиме проводить предсменные медицинские осмотры, оценивая готовность сотрудника к работе на основании выполненных медицинских измерений.

СИБУР — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в странах по всему миру.