На этой неделе, 5-6 октября, в Орловской области пройдет 12-я Общероссийская конференция «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления». Участие в деловом мероприятии примут 75 сотрудников из 44 металлургических и металлоторговых компаний, потребителей продукции цветных металлов и др.

В первый день состоится пленарная часть конференции. Среди ключевых тем для обсуждения:

текущая ситуация на рынке меди и медьсодержащей продукции в мире и России;

разработка и применение новых видов медных сплавов;

тенденции производства и потребления медного, латунного и бронзового проката в различных отраслях промышленности и строительства;

динамика экспорта и импорта, изменения структуры внешнеторгового оборота;

прогнозы развития российского рынка медьсодержащей продукции на ближайшую перспективу;

тенденции в сфере ломосбора меди и медных сплавов

тренды в развитии металлоторговли прокатом цветных металлов.

Вечером неформальное общение продолжится, а участники конференции разыграют на дружеском турнире по боулингу медную кеглю в натуральную величину, которую изготовили на НТЦМ.

Во второй день конференции состоится посещение производства Мценского завода ОЦМ и прогулка по государственному мемориальному и природному музею-заповеднику И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново".

Подробная информация, список участников и заявка на участие — на сайте медныйрынок.рф