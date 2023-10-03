Внимание контрафакт!
На этой неделе, 5-6 октября, в Орловской области пройдет 12-я Общероссийская конференция «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления». Участие в деловом мероприятии примут 75 сотрудников из 44 металлургических и металлоторговых компаний, потребителей продукции цветных металлов и др.
В первый день состоится пленарная часть конференции. Среди ключевых тем для обсуждения:
Вечером неформальное общение продолжится, а участники конференции разыграют на дружеском турнире по боулингу медную кеглю в натуральную величину, которую изготовили на НТЦМ.
Во второй день конференции состоится посещение производства Мценского завода ОЦМ и прогулка по государственному мемориальному и природному музею-заповеднику И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново".
Подробная информация, список участников и заявка на участие — на сайте медныйрынок.рф
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