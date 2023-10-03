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Участники рынка медного и латунного проката едут на встречу в Орел

3 октября 2023, 15:30 311 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: metalinfo.ru

Фото: metalinfo.ru

На этой неделе, 5-6 октября, в Орловской области пройдет 12-я Общероссийская конференция «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления». Участие в деловом мероприятии примут 75 сотрудников из 44 металлургических и металлоторговых компаний, потребителей продукции цветных металлов и др.

В первый день состоится пленарная часть конференции. Среди ключевых тем для обсуждения:

  • текущая ситуация на рынке меди и медьсодержащей продукции в мире и России;
  • разработка и применение новых видов медных сплавов;
  • тенденции производства и потребления медного, латунного и бронзового проката в различных отраслях промышленности и строительства;
  • динамика экспорта и импорта, изменения структуры внешнеторгового оборота;
  • прогнозы развития российского рынка медьсодержащей продукции на ближайшую перспективу;
  • тенденции в сфере ломосбора меди и медных сплавов
  • тренды в развитии металлоторговли прокатом цветных металлов.

Вечером неформальное общение продолжится, а участники конференции разыграют на дружеском турнире по боулингу медную кеглю в натуральную величину, которую изготовили на НТЦМ.

Во второй день конференции состоится посещение производства Мценского завода ОЦМ и прогулка по государственному мемориальному и природному музею-заповеднику И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново".

Подробная информация, список участников и заявка на участие — на сайте медныйрынок.рф

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Метки: КОНФЕРЕНЦИЯ, МЕДЬ
Отрасль: Металлургия 

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