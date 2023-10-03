НИУ "МЭИ" и ИИЕТ РАН подписали соглашение о сотрудничестве

3 октября 2023 года Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН подписали ​соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и директор ИИЕТ РАН Роман Фандо.

По условиям соглашения стороны будут совместно работать по программам и проектам в области истории техники и энергетики.

«История развития страны тесно связана с энергетикой. Без энергетики невозможно развитие экономики и общества. В этом смысле для нас крайне важно сотрудничество с таким замечательным историческим институтом для того, чтобы мы правильно отражали историю в развитии энергетики, вносили гуманитарную компоненту в обучение наших студентов, будущих инженеров и руководителей производства», — рассказал о сотрудничестве ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

ИИЕТ РАН осуществляет широкомасштабные исследования, призванные осветить основные события в развитии мирового естествознания, технологии и техники, в первую очередь — воссоздать историю фундаментальных открытий и изобретений, биографии выдающихся деятелей науки и техники, осветить закономерности развития естествознания, технологий, технических наук, инженерной деятельности в контексте истории мировой цивилизации.

«Сейчас у нас появятся новые горизонты совместной работы в области истории техники. Любой специалист должен знать своё прошлое, поскольку без прошлого — нет настоящего и будущего. Я считаю, что углубление и расширение этого познания в области истории энергетики позволит в дальнейшем стать выпускникам НИУ «МЭИ» хорошими специалистами высочайшего уровня не только технического, но и культурного», — прокомментировал директор ИИЕТ РАН Роман Фандо.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» является подведомственной организацией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергетики. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» занимает лидирующие позиции по предметам «Энергетика» и «Электротехника рейтинга российских вузов «Национальное признание» компании «Univer.EXPERT Академический критик».

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2022)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).

НИУ «МЭИ» удостоен многочисленных премий в области интернационализации высшего образования и продвижения России и СНГ в мировом сообществе.