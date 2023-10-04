Экологический менеджмент на АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

На АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" проведена ресертификационная проверка соответствия действующей системы экологического менеджмента применительно к проектированию, разработке, производству и поставке кабельных изделий требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), по результатам которой экспертами органа по сертификации систем менеджмента ООО "Элмас" принято решение о выдаче сертификата №RU CMS-RU.ФК14.00364 со сроком действия до 08.09.2026г.

Кабельная промышленность в целом, как отрасль, где используются и перерабатываются значительные количества продуктов химии, металлургии, других сырьевых материалов, безусловно, имеет влияние на экологию и здоровье человека. Приступая к решению любой проблемы производства, необходимо давать оценку всего жизненного цикла продукта. Основными угрозами для окружающей среды, в большей или меньшей степени, изготовления кабеля являются: обработка материалов, изготовление, переработка и утилизация КПП.