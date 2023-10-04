В октябре завершено строительство новой электрической подстанции (ПС) 110кВ в Искитиме , которая даст более 20 МВт перспективной мощности. Новый центр питания обеспечит потребности в мощности промышленного гиганта АО «Искитимцемент» и позволит перевести его нагрузку с действующей ПС 110 кВ «Искитимская». Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на надежность электроснабжения местных жителей.

В рамках осмотра завершенного энергообъекта генеральный директор группы компаний «РЭС» Дмитрий Шароватов подчеркнул:

«Оснащение центра питания выполнено с применением передовых технологий и современного оборудования, которое соответствует высоким требованиям к надежности и стандартам качества. Благодаря этой подстанции нам удастся не только обеспечить электроснабжение градообразующего предприятия, но и почти в 3 раза увеличить запас мощности для Искитима».

Со своей стороны, управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун отметил:

«Выполнен I этап проекта реконструкции внутриплощадочных распределительных электрических сетей, завершается наладка и испытание, а также регистрация системы коммерческого учета электрической энергии и мощности. Сегодня в рамках II этапа реализации проекта ведутся работы по монтажу части эстакад и прокладке кабельных линий от подстанций действующего производства до нового центра питания. Работы планируется завершить к марту 2024 г. Выполнение запланированных мероприятий позволит повысить надежность и безопасность электроснабжения предприятия, качество передаваемой электроэнергии».

Новый центр питания стал одним из ключевых объектов, построенных в рамках технологического присоединения к электросетям АО «РЭС» . Полная стоимость проекта составила более 364 млн рублей, которые были инвестированы АО «Искитимцемент».

Отдельно стоит отметить, что все работы на объекте выполнены генеральным подрядчиком - АО «РЭМиС», которое так же входит в группу компаний «РЭС». В рамках строительства подстанции энергетики выполнили достаточно внушительный перечень мероприятий, в т.ч.:

возведение нового здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ) и закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 6 кВ;

замена двух существующих трансформаторов 110/3 кВ мощностью по 15 МВА на трехобмоточные трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый;

монтаж выключателей 110 кВ;

монтаж токоограничивающих реакторов 6 кВ;

монтаж 40 ячеек 6 кВ в ЗРУ;

монтаж токопровода и шинного ввода 6 кВ для одного из трансформаторов;

установка шкафов релейной защиты и автоматики (РЗиА) и автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП);

монтаж системы собственных нужд оперативного постоянного тока (СОПТ) и другие виды работ по монтажу и наладке нового оборудования подстанции.

В настоящее время все строительные и пуско-наладочные работы на новой подстанции завершены, и она полностью готова к приему нагрузки от АО «Искитимцемент». Как только мощности завода будут полностью переведены на новый центр питания, высвободятся и дополнительные резервы для обеспечения возможности подключения новых потребителей в Искитимском районе, в т.ч. индивидуальных жилых домов, коммерческих и социальных объектов.

Расширение электросетевой инфраструктуры и доступность энергоресурса непременно окажет влияние на развитие района и укрепление инвестиционной привлекательности всего региона.