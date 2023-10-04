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В октябре завершено строительство новой электрической подстанции (ПС) 110кВ в Искитиме, которая даст более 20 МВт перспективной мощности. Новый центр питания обеспечит потребности в мощности промышленного гиганта АО «Искитимцемент» и позволит перевести его нагрузку с действующей ПС 110 кВ «Искитимская». Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на надежность электроснабжения местных жителей.
В рамках осмотра завершенного энергообъекта генеральный директор группы компаний «РЭС» Дмитрий Шароватов подчеркнул:
«Оснащение центра питания выполнено с применением передовых технологий и современного оборудования, которое соответствует высоким требованиям к надежности и стандартам качества. Благодаря этой подстанции нам удастся не только обеспечить электроснабжение градообразующего предприятия, но и почти в 3 раза увеличить запас мощности для Искитима».
Со своей стороны, управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун отметил:
«Выполнен I этап проекта реконструкции внутриплощадочных распределительных электрических сетей, завершается наладка и испытание, а также регистрация системы коммерческого учета электрической энергии и мощности. Сегодня в рамках II этапа реализации проекта ведутся работы по монтажу части эстакад и прокладке кабельных линий от подстанций действующего производства до нового центра питания. Работы планируется завершить к марту 2024 г. Выполнение запланированных мероприятий позволит повысить надежность и безопасность электроснабжения предприятия, качество передаваемой электроэнергии».
Новый центр питания стал одним из ключевых объектов, построенных в рамках технологического присоединения к электросетям АО «РЭС». Полная стоимость проекта составила более 364 млн рублей, которые были инвестированы АО «Искитимцемент».
Отдельно стоит отметить, что все работы на объекте выполнены генеральным подрядчиком - АО «РЭМиС», которое так же входит в группу компаний «РЭС». В рамках строительства подстанции энергетики выполнили достаточно внушительный перечень мероприятий, в т.ч.:
В настоящее время все строительные и пуско-наладочные работы на новой подстанции завершены, и она полностью готова к приему нагрузки от АО «Искитимцемент». Как только мощности завода будут полностью переведены на новый центр питания, высвободятся и дополнительные резервы для обеспечения возможности подключения новых потребителей в Искитимском районе, в т.ч. индивидуальных жилых домов, коммерческих и социальных объектов.
Расширение электросетевой инфраструктуры и доступность энергоресурса непременно окажет влияние на развитие района и укрепление инвестиционной привлекательности всего региона.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru
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