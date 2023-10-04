Территория и имущество бывшего владикавказского завода "Электроцинк" официально перешли в собственность Северной Осетии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Электроцинк" официально передан в республиканскую собственность - сегодня подписал акты приема-передачи объектов движимого и недвижимого имущества", - сообщил глава региона.

Меняйло добавил, что договор купли-продажи имущественного комплекса "Электроцинка" был официально оформлен 1 августа.

"А сегодня, после тщательной инвентаризации и сверки имущества, в собственность республики перешли 554 объекта, плюс земельный участок площадью около 76 га", - сообщил он.

Как сообщалось ранее, после пожара в одном из цехов завода "Электроцинк" (входил в холдинг "Уральская горно-металлургическая компания") в 2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.

Ранее Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что Уральская горно-металлургическая компания продала Северной Осетии территорию и имущество "Электроцинка" за 144 рубля.