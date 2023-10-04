МОСКАБЕЛЬМЕТ продолжает делиться успешным опытом цифровизации

Генеральный директор «МОСИТЛАБ» Ян Анисов представил инструменты цифровизации на конференции «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023», организованной Агентством деловых коммуникаций CNews.

Осветили важные вопросы в ИТ

Конференция прошла 21 сентября в московской гостинице «Золотое кольцо». Участвовали представители почти двухсот крупных компаний из самых разных отраслей, включая АО «Почта России», «Ашан», «Уралсиб», «Норникель», «Тинькофф Банк», «ЕВРАЗ», «Технониколь», «Рив Гош». Обсуждали российский рынок ИТ-инфраструктуры и то, как он адаптируется к новым реалиям:

рассмотрели актуальные вопросы импортозамещения и локализации бизнеса, а также параллельный импорт и его способность обеспечить потребности рынка;

представили и обсудили новые технологии и решения, включая российское инфраструктурное ПО;

рассмотрели реальные проекты и кейсы и поделились опытом оптимизации расходов, импортозамещения оборудования, миграции на российское инфраструктурное ПО и т. п.

Перед аудиторией выступили 10 спикеров — ИТ-директора таких крупных компаний, как ПАО «Банк ВТБ», ГК «Самолет», «Россельхозбанк» и другие. Приглашенным спикером был и заместитель генерального директора по развитию и инновациям ГК «Москабельмет» и генеральный директор «МОСИТЛАБ» Ян Анисов: спрос на его участие в тематических деловых мероприятиях активно растет.

Реально работающие решения

Ян Анисов представил доклад «Опыт внедрения отечественных IT-технологий в производственную инфраструктуру на площадке ГК «Москабельмет» и рассказал об инструментах цифровизации, внедренных в рабочие процессы «Москабельмет» и уже показавших свою эффективность. Основная часть таких решений — собственные разработки компании «МОСИТЛАБ», входящей в ГК «Москабельмет». Среди них:

почтовый робот Печкин, предназначенный для оперативной обработки данных;

тендерный сервис iRobotAlina для автоматизации процедуры участия в коммерческих и государственных электронных торгах;

система оптимального планирования производства APS Infimum;

система непрерывного визуального контроля СОКОЛ.

Эти и другие представленные инструменты автоматизации и цифровизации производства направлены на снижение трудозатрат персонала, сокращения издержек производства, операционных и административных расходов. Они помогают снижать производственный брак и повышать качество продукции, оптимально расходовать ресурсы предприятия. Все это в конечном счете приводит к росту среднегодовых показателей чистой прибыли, что подтверждают реальные данные «Москабельмет».

Опыт — ключ к успеху

Мы живем в эпоху активного перехода на цифровые технологии, когда глубокая трансформация бизнес-процессов жизненно необходима. В таких обстоятельствах становится все более очевидно, что вместе — проще и удобнее, что обмен опытом между компаниями — необходимое условие успеха и развития каждого отдельного предприятия и всей отрасли в целом. Такой подход помогает ускорять внедрение инноваций, делать это с наименьшими затратами и наибольшей отдачей, превращать доступные всем знания и информацию в инструмент для решения конкретных задач. «Москабельмет» выступает не только за собственное развитие, но и за качественное развитие всей кабельной промышленности, поэтому всегда готов к открытым диалогам внутри отрасли и обмену самым дорогим ресурсом — опытом!