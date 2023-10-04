Более 20 лет редакция RusCable.Ru ежедневно освещает для своих читателей самые свежие новости кабельного бизнеса. Для того, чтобы всегда оказываться в самом центре событий, мы объездили всю Россию, посетили десятки заводов и сотни выставок. И пока кабельщики активно готовятся к закрытию очередного сезона, мы активно работаем - и уже строим планы на следующий год!

Редакция RusCable.Ru и лауреаты премии RusCable PR Challenge на выставке Cabex 2023

Город света

Сегодня наши корреспонденты находятся в Екатеринбурге, где проходит одно из самых масштабных событий года в области электротехники - выставка "Город света". Более 2000 кв.м. выставочной площади, 44 экспонента и насыщенная деловая программа. В мероприятии принимают участие такие именитые представители отрасли, как кабельный завод "Цветлит", Курский электроаппаратный завод и секция НОПСМ. Естественно, мы не могли остаться в стороне!

Выставка Русский Свет 2023. Фото: социальные сети организаторов

РУПЛАСТИКА 2024

РУПЛАСТИКА - крупная международная выставка пластмасс и каучуков, которая уже не первый год обозревается на RusCable.Ru. Она собирает на одной площади лучших производителей полимеров из России и зарубежья. В этом году выставка назначена на конец января - и мы обязательно будем там.



Репортеры RusCable.Ru на выставке РУПЛАСТИКА 2023

НЕФТЕГАЗ 2024

Выставка "НЕФТЕГАЗ" в Москве не случайно входит в ТОП-10 крупнейших нефтегазовых смотров мира. Именно здесь ежегодно представляются самые передовые разработки в области энергетики. Издание RusCable.Ru не первый год освещает данное мероприятие, и является не только информационным партнером выставки, но и активным участником деловой программы.

Авторский обзор выставки НЕФТЕГАЗ 2022 от RusCable.Ru в формате 360

Александр Гусев на деловой сессии выставки НЕФТЕГАЗ 2022

Cabex 2024

Cabex - это, несомненно, главное событие года для всех российских кабельщиков, и для нас в том числе. В 2024 году событие пройдет с 19 по 21 марта в ЦВК "Экспоцентр". RusCable.Ru не только активно освещает выставку, но и разворачивает собственный стенд, где традиционно функционирует Открытая студия. Это возможность для каждого эксперта отрасли заявить о себе всему кабельному миру. Кроме того, в прошлом году мы даже учредили в рамках выставки премию RusCable PR Challenge - конкурс среди лучших экспертов в области отраслевого маркетинга.

Команда RusCable.Ru вместе с победителями PR Challenge на выставке Cabex 2023

ПРОВОЛОКА 2024

Международная выставка оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов "ПРОВОЛОКА" - это событие, которое точно не стоит пропускать ни одному кабельщику. Больше известная как Wire, эта выставка ежегодно привлекает огромное количество крупных иностранных компаний и экспертов с мировым именем.

Стенд RusCable.Ru на выставке ПРОВОЛОКА-2023

Энергетика и электротехника

31-я международная выставка энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий "Энергетика и электротехника" в следующем году назначена на период с 24 по 26 апреля. А пока мы находимся в ожидании - есть время пересмотреть наш большой обзор прошлой выставки в формате 360 градусов!

Авторский обзор выставки Энергетика и электротехника 2023 от RusCable.Ru в формате 360

СВЯЗЬ-2024

Выставку "СВЯЗЬ" часто называют самым значимым инфокоммуникационным событием года. И не случайно - именно здесь ежегодно встречаются крупнейшие производители России, крупные инвесторы, зарубежные поставщики и, естественно, наши репортеры!

Авторский обзор выставки СВЯЗЬ 2023 от RusCable.Ru в формате 360

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