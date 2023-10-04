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Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

4 октября 2023, 17:00 405 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Городские кварталы будут построены на месте бывших промышленных зон и нежилой застройки в трех районах Москвы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Построим городские кварталы на месте полузаброшенных территорий в Южном Тушино, Кузьминках и Крюково. На части бывшей промзоны «Малино» в Зеленограде возведем все необходимое для комфортной жизни: новостройки, детский сад, школу, центр развития детского творчества, комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта. Еще здесь будут пожарное депо, технопарк, офисные здания, магазины и кафе», – написал мэр.

Отмечается, что станет современным микрорайоном и часть бывшей промзоны «Тушино».

«Там появятся новостройки, школы, детские сады и медицинский центр», – уточнил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, современное жилье также возведут вместо нежилой застройки на Волгоградском проспекте.

Сергей Собянин подчеркнул, что часть домов в новых кварталах будет построена для программы реновации жилфонда. Всего в трех районах планируется возвести около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости и создать больше 20 тысяч рабочих мест.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, КРТ
Отрасль: Строительство 

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