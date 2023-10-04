В Балашихе построят торгово-деловой центр. Застройщик «Здоровое наследие» инвестирует в проект более 1 млрд рублей. Выдано разрешение на строительство. ЦСС сопровождает проект.

В двухэтажном здании площадью более 14 тыс кв. метров разместят популярные магазины, фуд-корт, фитнес-центр и другие точки притяжения покупателей. На прилегающей к комплексу территории выполнят благоустройство: организуют вместительную открытую автостоянку, велопарковку, а также высадят деревья и низкорослые кустарники. Реализация проекта запланирована на 2024 год. Будет создано более 100 рабочих мест.