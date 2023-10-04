В Хабаровске снова появится кабельное призводство

По информации минэкономразвития Хабаровского края, в регионе после практически 10-летнего перерыва снова появится кабельный завод на 200 рабочих мест. Инициатором строительства выступила пермская группа компаний «ЭЛКА-кабель». Сообщается, что в проект будет вложено более 6 миллиардов рублей. На базе нового предприятия планируется выпуск кабелей широкого профиля под нужды промышленности и энергетики, а мощности позволят производить более 23 тысяч км кабельной продукции в год.

«Соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Хабаровск» заключило ООО «Дальневосточный кабельный завод «Амур». На площадке «Ракитное» инвестор планирует возвести производственные и административно-хозяйственные здания и сооружения, производственные цеха общей площадью до 10 тыс. кв. м., обустроить складские помещения и открытые площадки для хранения готовой продукции площадью до 30 тыс. кв. м. В цехах будет смонтировано производственно-технологическое оборудование: волочильные, крутильные машины, испытательное оборудование, также будут установлены линии наложения изоляции и оболочки, бронировочные линии», - рассказал официальный представитель Минэкономразвития Хабароского края.

Источник — правительство Хабаровского края