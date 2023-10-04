Межрегиональный промышленный кластер инженерных, климатических систем и электроники «ИКСЭл» был создан в 2021 году на территориях Владимирской области и Удмуртской Республики, а в мае 2022 года впервые был включен в реестр Минпромторга России. В соответствии с новым льготным режимом работы промышленных кластеров «ИКСЭл» вновь подтвердил соответствие федеральным требованиям.

19 участников кластера реализуют проекты по производству зарядных станций для электротранспорта, конвекторов с трубчато-оребренным медно-алюминиевым теплообменником, а также по производству теплообменников. Данные виды продукции включены в перечень комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности, утвержденный Межведомственной комиссией по вопросам развития производства критических комплектующих, а также отраслевые планы мероприятий по импортозамещению, утвержденных Минпромторгом России. Совокупный объем инвестиций в указанные проекты составляет более 360 млн рублей.

«Льготный режим запущен в 2023 году по поручению Президента Российской Федерации. В рамках проведенной работы были пересмотрены требования к промышленным кластерам и расширены меры государственной поддержки. Кроме того, был уменьшен перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия требованиям, и процедура подачи заявки полностью переведена в цифровой вид. Эти преобразования направлены на скорейший запуск новых импортозамещающих проектов», – отметил директор Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Иван Куликов.

В рамках льготного режима работы промышленных кластеров участники промышленных кластеров могут воспользоваться такими инструментами государственной поддержки, как льготное кредитование в рамках кластерной инвестиционной платформы, льготы по страховым взносам (ставка – 7,6 %) для участников кластеров, реализующих СПИК 1.0, субсидии на приобретение стартовых партий комплектующих (не более 150 млн, до 50% затрат), право на применение процедуры налогового мониторинга и на участие в эксперименте по применению таможенного мониторинга.

Подробнее: https://minpromtorg.gov.ru/activities/regions/prom_klaster.