ГК "Росатом" в 2024 году планирует начать строительство в Дагестане Новолакской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 300 МВт, в настоящее время ведутся подготовительные работы. Об этом сообщает пресс-служба ветроэнергетического дивизиона "Росатома".

"Это (строительство Новолакской ВЭС - ИФ) очень знаковый проект. В настоящий момент самая мощная ВЭС в России – Кочубеевская ВЭС (Ставропольский край, мощность - 210 МВт - ИФ), она также принадлежит "Росатому". В Новолакской ВЭС будет 300 МВт, она станет самой крупной в РФ", - заявил заместитель генерального директора ветроэнергетического дивизиона "Росатома" по развитию технического и нормативного регулирования ВЭС Виктор Свистунов журналистам во вторник в ходе посещения предприятия АО "НоваВинд" (входит в ГК "Росатом") в Волгодонске (Ростовская область) во вторник.

Как сообщали ранее власти республики, инвестиции в проект превысят 50 млрд рублей. Предполагаемая дата выхода ВЭС на проектную мощность - 2026 год.

Дагестан и АО "НоваВинд" в сентябре 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве в области развития ветроэнергетики сроком на 5 лет, которое в том числе предусматривает реализацию проектов по строительству ветроэлектростанций мощностью до 315 МВт.

Согласно информации на сайте "НоваВинд", в Волгодонске на базе "Атоммаша" – центра энергетического машиностроения "Росатома" – расположен завод АО "НоваВинд" по производству узлов и агрегатов ветроэнергетических установок (ВЭУ). Серийная мощность производства – порядка 120 турбин в год.