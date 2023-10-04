Специалисты «Россети Московский регион» выполнили комплекс работ для выдачи 100 кВт мощности новому транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) с автовокзалом в г. Бронницы. Социально значимый объект обеспечен электроснабжением с возможностью резервирования.

Для технологического присоединения автовокзала проложены две кабельные линии 0,4 кВ суммарной протяженностью порядка 200 м, выполненные методом горизонтально направленного бурения, построено два распределительных пункта 0,4 кВ. Проведена реконструкция трансформаторной подстанции (ТП) с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на 400 кВА и ячейки в распределительном устройстве ТП.

Площадь нового автовокзала составляет 1,5 тысячи кв. м - это в 15 раз больше прежнего здания. Через ТПУ проходят маршруты "Мострансавто", ежедневно транспортной гаванью пользуются порядка трех тысяч человек.