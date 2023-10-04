ГК "УГМК-Застройщик" построит в Кемерово медицинский комплекс, инвестиции составят 3,6 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в компании.

В свою очередь пресс-служба правительства Кузбасса уточняет, что в составе комплекса запланированы детская и взросла поликлиники, операционный блок, стационар на 30 мест, лаборатория, эндоскопия, лучевая диагностика и аптека. Общая площадь медкомплекса, как ожидается, превысит 12 тыс. кв. метров.

Кроме того, власти региона и "УГМК-Застройщик" подписали соглашение по реализации проектов комплексного развития территории (КРТ) заискитимской (расположена за рекой Искитимка) части Кемерова.

"На площади 549 гектаров планируют возвести более 10 современных высотных микрорайонов, где предусмотрена и социальная инфраструктура. Вместе с 10 школами, 38 детскими садами и 6 объектами здравоохранения появятся новые общественные пространства, парки, а также объекты спорта и культуры", - говорится в сообщении. Инвестиции в проект не раскрываются.

Как сообщала осенью 2022 года пресс-служба правительства Кузбасса, мастер-план застройки заискитимской части Центрального района Кемерово предусматривает ввод в эксплуатацию в течение 10 лет 3,4 млн кв м. Общая площадь нежилой застройки составит 1 млн кв. метров. Район рассчитан на 120 тыс. человек. Большая часть территории, на которой планируется вести строительство, занята частным сектором.

Сообщалось также, что к настоящему времени ООО Специализированный застройщик "Програнд" (Кемерово, 75% владеет гендиректор "УГМК-Застройщика" Евгений Мордовин) уже признано победителем двух торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки на двух участках заискитимской части города.

Кроме того, согласно сообщению пресс-службы правительства Кузбасса, "УГМК-Застройщик" увеличил инвестиции в строительство высотного комплекса "Московская площадь" до 17 млрд рублей. Как сообщалось, ранее планировались вложения в 12,5 млрд рублей. Общая площадь многофункционального ЖК тогда оценивалась в 130 тыс. кв. м., теперь, по данным пресс-службы, составляет 145 тыс. кв. метров.