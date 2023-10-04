В Ростовской области с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) продолжается реконструкция и строительство дорожных объектов «Северного радиуса», который станет частью Ростовского транспортного кольца. Две автодороги в Аксайском и Мясниковском районах, а также автомобильный мост через водохранилище Ростовское море обеспечат транспортную доступность нескольких микрорайонов Ростова-на-Дону и разгрузят «Северный обход» города.

«Инициатива Правительства «Инфраструктурное меню» с одной стороны помогает создавать в регионах комфортные условия для жизни, а с другой – повышает их привлекательность с точки зрения потенциальных инвесторов. Так, инфраструктурный бюджетный кредит в Ростовской области был направлен на строительство Ростовского транспортного кольца - масштабного дорожного объекта не только для региона, но и страны в целом. Сегодня продолжаются работы на важных участках кольца, в том числе ведется строительство дороги М4 «Дон» - Щепкин - г. Ростов-на-Дону», части «Северного обхода» и моста через Ростовское море», - сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Согласно проекту, общая протяжённость реконструируемых участков от М-4 «Дон» в г. Ростове-на-Дону через пос. Щепкин в Аксайском районе и дороги из Ростова в г. Новошахтинск на территории Мясниковского района достигнет более 14 км. Количество полос движения на новых автодорогах будет варьироваться от 1 до 4, а скорость движения составит 40 - 100 км/час. Кроме того, реконструкция предусматривает строительство двухуровневых транспортных развязок в районе п. Щепкин и с. Большие Салы, а также переезда для сельскохозяйственной техники.

Мост через водохранилище Ростовское море является третьим объектом, входящим в состав «Северного радиуса». Его возводят на границе Аксайского района и г. Ростова-на-Дону. Здесь построят порядка 1,4 км дорог, а на новом 118-метровом мосту организуют двухполосное движение и обустроят тротуары.

«Строительный контроль на трёх дорожных объектах «Северного радиуса» в Ростове-на-Дону обеспечивает ФБУ «РосСтройКонтроль». Завершить реализацию проектов планируется к концу 2024 года. Так, готовность моста через Ростовское море оценивается в 82%: продолжается устройство слоёв дорожной одежды путепровода. На участках реконструируемых автодорог идут работы по устройству песчаной насыпи и щебёночных оснований. В ходе строительства особое внимание уделят безопасности дорожного движения, а также обеспечению транспортной доступности жилых районов и предприятий», - рассказал генеральный директор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.

Напомним, с 2022 года строительный контроль в ходе реализации объектов на выделенные регионам средства ИБК осуществляют инспекторы подведомственного Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль».

Инфраструктурное развитие, в том числе в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню», способствует достижению показателей национального проекта «Жилье и городская среда» по улучшению жилищных условий граждан и формированию комфортной среды для жизни.