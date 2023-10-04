Внимание контрафакт!
На обложке кабель Холдинг Кабельный Альянс (ХКА) - клиентоориентированность и результат. Холдинг нацелен на долгосрочное сотрудничество и каждый день подтверждает статус надежного поставщика своей работой.
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Скачать PDF. RusCable Insider Digest №331 от 2 октября 2023 года
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