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RusCable Insider #331 - Клиентоориентированность ХКА, "алюминиевые" проекты освещения и сила кабельного капитала

4 октября 2023, 14:27 576 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
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На обложке кабель Холдинг Кабельный Альянс (ХКА) - клиентоориентированность и результат. Холдинг нацелен на долгосрочное сотрудничество и каждый день подтверждает статус надежного поставщика своей работой. 

Читайте в номере:

  • Алюминиевый свет. Как ГК "Москабельмет" продвигает алюминиевые кабели в проектах освещения? Итоги конференции в Красноярске, проведенной совместно с Алюминиевой Ассоциацией.
  • Режкабель рассказал о реализации благотворительных проектов. Яркие спортивные мероприятия и детские секции. Настоящее устойчивое развитие продолжает проект "Путь на вершину 1520"
  • Большой репортаж УНКОМТЕХ 360 о торговом доме "УНКОМТЕХ". Истинное значение термина "кабельный капитал" и как деньги в кабельном бизнесе работают на благо всего общества.
  • Подробный разбор ситуации на мировом рынке меди и прогнозы развития в проекте "Эксперт.Аналитика" от КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ".
  • Смотрите на YouTube и слушайте на Кабель.ФМ. Анонсы свежих эпизодов шоу RusCable Live и подкастов. 
  • Выставка Cabex 2024 ждет! Пора заниматься стендами и бронировать лучшие места.
  • Новости кабельного бизнеса в еженедельном коротком дайджесте. "Томсккабель", "Спецкабель", "Генезис", "Подольсккабель", "ЭКМ-Холдинг", EL-Комитет, АЭК и другие делятся новостями и анонсами.
  • Завершает выпуск постоянные партнеры журнала ТК "КабельСтройСервис" и КЗ "Цветлит", с акцией "Алюминиевый ультиматум". Подробнее на закрывающих страницах!

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №331 от 2 октября 2023 года

Смотрите выпуск RusCable Live!

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Метки: RusCable Insider, ХКА, УНКОМТЕХ, РЕЖКАБЕЛЬ, МОСКАБЕЛЬМЕТ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Режкабель. Путь на вершину 1520
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