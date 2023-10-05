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2023 год - год инвестиций на НТЦМ

5 октября 2023, 16:00 195 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"
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Фото: metalinfo.ru

Фото: metalinfo.ru

Предприятие Новые Технологии Цветной Металлургии появилось в 2014 году. На текущий момент численность сотрудников составляет 100 человек. Основная производимая продукция - медная шина, медная проволока, медный профиль, медный пруток, медная лента. Основной рынок сбыта - Россия и ближнее зарубежье, рассказал на 12-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» Денис Вира, коммерческий директор НТЦМ.

Для производства используется современное высокотехнологичное оборудование, такое как: машина для вертикальной беспрерывной отливки бескислородной медной проволоки, машина для непрерывного горизонтального литья заготовок, машины непрерывного прессования. Предприятие из года в год демонстрирует рост производства. Так, в 2022 году было выпущено 11305 т продукции. Выручка также растет и в 2022 году она составила 5,44 млрд рублей.

2023 - год инвестиций на НТЦМ. Среди основных моментов:

  • Освоение новых типоразмеров
  • Запуск совершенно новых и современных систем охлаждения, которые позволяют уйти от старых и изношенных градирных установок.
  • Приобретение и монтаж печей светлого отжига , для полноценного запуска термического участка .
  • Запуск азотных установок
  • Освоение новых продуктов - медных лент толщиной до 0.04 мм и шириной до 150 мм.
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Метки: КОНФЕРЕНЦИЯ, МЕДЬ, НТЦМ
Отрасль: Металлургия 

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