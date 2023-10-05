Ключевые отраслевые факторы рынка цветных металлов

Экономика РФ набрала обороты. Многое зависит от того, сохранятся ли текущие темпы роста, сообщила на 12-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» Елена Зырянова, заместитель коммерческого директора по ВЭД Каменск-Уральского завода ОЦМ.

Среди ключевых отраслевых факторов 2023 года, свойственных рынку тяжелой группы цветных металлов:

Кризис кадров . «Металлургия осталась без металлургов» © Существенный рост ГОЗ . Фактический объем ГОЗ в реальном секторе экономики превышает 50% Изменение структуры импорта. Значительно сократились поставки из недружественных стран и увеличились поставки из азиатского региона (в том числе оборудования) Снижение напряженности ценовой конкуренции в отрасли. Устоявшаяся загрузка мощностей основных производителей снижает необходимость существенно «перебивать» цену.

Динамика LME и курса доллара в 2023 году сделала котировки на медь в рублях за тонну очень волатильными. Так, в сентябре текущего года цена за 1 тонну меди составляла 805 462 рубля, что на 31% выше январской стоимости в рублях (615 091 р). А в долларах цена стала на 7% ниже (8945$/т в январе против 8331$/т в сентябре). Котировки по другим цветным металлам в $, сентябрь к январю: никель - 29%, цинк -24%, алюминий -12%. В рублях: никель 0%, цинк +7%, алюминий +23%.

В 2023 году Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов вошел в число победителей окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года», заняв третье место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес). Сейчас структура экспорта КУЗОЦМ значительно поменялась. Если до февраля 2022 года она была 50% на 50% в дальнее зарубежье и страны СНГ-ЕАЭС, то 84% идет на ближние страны, а 16% на дальнее зарубежье.

Среди основных инвестпроектов КУЗОЦМ в 2022-2023 гг:

Строительство и запуск Энергоцентра - «МИНИ ТЭС» - электрической мощностью 4 МВт, тепловой мощностью 5 МВт, которая позволяет обеспечивать в натуральном выражении до 80% потребности предприятия в электрической энергии и 100% в тепловой, снизить затраты на энергообеспечение. Печь светлого отжига. Новое оборудование позволяет увеличить длину отжигаемых прутков до 6 метров (ранее 4 метра), а также разовую загрузку с 1,5 до 4 тонн. Линия тонкого волочения с отжигом. Продукт - проволока тонких и сверхтонких размеров из хромистой бронзы и сплавов на основе меди и никеля. Производительность линии составляет 120 тонн проволоки в год Инвестиции в лабораторную базу контроля качества продукции: современное вспомогательное оборудование для лаборатории по контролю химического состава, современный универсальный прибор для измерения твердости металлов и сплавов для лаборатории по контролю физико-механических свойств и металлографии, новый анализатор размера частиц в химической лаборатории порошкового производства.

Среди планов задач на 2024 год: работа с клиентским портфелем в части развития сервиса, индивидуальный подход, высокое качество и быстрые сроки, оптимальная цена; углубленная проработка возможностей внутреннего рынка как в плане закупа, так и в плане продаж; быстрая реакция, мобильность производства и фокус на крупные освобожденные рынки; инвестиции в производство, направленные на поддержание технической готовности и на расширение номенклатуры.