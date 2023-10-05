Ключевые отраслевые факторы рынка цветных металлов

Внимание контрафакт!
Экономика РФ набрала обороты. Многое зависит от того, сохранятся ли текущие темпы роста, сообщила на 12-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» Елена Зырянова, заместитель коммерческого директора по ВЭД Каменск-Уральского завода ОЦМ.
Среди ключевых отраслевых факторов 2023 года, свойственных рынку тяжелой группы цветных металлов:
Динамика LME и курса доллара в 2023 году сделала котировки на медь в рублях за тонну очень волатильными. Так, в сентябре текущего года цена за 1 тонну меди составляла 805 462 рубля, что на 31% выше январской стоимости в рублях (615 091 р). А в долларах цена стала на 7% ниже (8945$/т в январе против 8331$/т в сентябре). Котировки по другим цветным металлам в $, сентябрь к январю: никель - 29%, цинк -24%, алюминий -12%. В рублях: никель 0%, цинк +7%, алюминий +23%.
В 2023 году Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов вошел в число победителей окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года», заняв третье место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес). Сейчас структура экспорта КУЗОЦМ значительно поменялась. Если до февраля 2022 года она была 50% на 50% в дальнее зарубежье и страны СНГ-ЕАЭС, то 84% идет на ближние страны, а 16% на дальнее зарубежье.
Среди основных инвестпроектов КУЗОЦМ в 2022-2023 гг:
Среди планов задач на 2024 год: работа с клиентским портфелем в части развития сервиса, индивидуальный подход, высокое качество и быстрые сроки, оптимальная цена; углубленная проработка возможностей внутреннего рынка как в плане закупа, так и в плане продаж; быстрая реакция, мобильность производства и фокус на крупные освобожденные рынки; инвестиции в производство, направленные на поддержание технической готовности и на расширение номенклатуры.
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