Кольчугино - значимый центр цветной металлургии, который объединяет 6 производителей цветного проката медно-никелевой группы и 1 производителя алюминиевого проката. Суммарный объем производства - более 1000 т, рассказал на 12-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» Евгений Бугрышев, коммерческий директор Кольчугинского завода специальных сплавов (КЗСС).

КЗСС выпускает прутки прессованные диаметром от 16 до 270 мм: медные (М1, М1р, М1е), латунные (ЛС59-1), бронзовые (БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрАМц9-2, БрАЖН10-4-4, БрАЖНМц9-4-4-1). Также в производимом ассортименте трубы и трубные заготовки прессованные диаметром от 40 до 540 мм с толщиной стенки от 5 до 150 мм: медные (М1, М1е, М1р, М2, М2р, М3, М3р), латунные (ЛС59-1), бронзовые (БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрАМц9-2, БрАЖН10-4-4), из медно-никелевых сплавов (МНЖ5-1, МНЖМц10-1-1, МНЖМц11-1.1-0.6); трубы тянутые диаметром от 10 до 168 мм с толщиной стенки от 0,8 до 10 мм: медные (М1, М1е, М1р, М2, М2р, М3, М3р) и из медно-никелевых сплавов (МНЖ5-1, МНЖМц10-1-1, МНЖМц11-1.1-0.6, МНЖМц30-1-1, МН95-5). Сейчас на КЗСС постепенно меняется структура выпуска продукции: увеличился выпуск прутков до 38%, а доля выпуска труб снизилась до 62% из общего объема.

КЗСС планирует двигаться в направлении импортозамещения и развития экспорта своей продукции.