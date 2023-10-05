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Предприятие "Росэлектроники" в 2 раза увеличило производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации

5 октября 2023, 12:44 336 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Ростех
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Фото: ruselectronics.ru

Фото: ruselectronics.ru

Нижегородское научно-производственное предприятие «Салют» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) увеличило производство сверхвысокочастотных модулей для систем радиолокации, радионавигации и телеметрии. Модернизация производства стала возможной благодаря Фонду развития промышленности (ФРП), который предоставил льготный заем в размере 185 млн рублей. Общие инвестиции в проект составили около 250 млн рублей.
 
С помощью средств ФРП НПП «Салют» закупило современное измерительное и технологическое оборудование, в том числе металлообрабатывающее.
 
Благодаря новому оборудованию мощность производства синтезаторов и приемных модулей Ku-диапазона увеличилась в 2 раза – до 480 штук в год, что позволит закрыть возросшие потребности рынка.

«Создание высокопроизводительных СВЧ-фабрик полного цикла – важнейшая составляющая технологической независимости страны. НПП «Салют» обладает всеми необходимыми компетенциями для выпуска синтезаторов и приемных модулей Кu-диапазона – от разработки до серийного производства. Продукция сегодня крайне востребована на рынке, объемы заказов растут. Благодаря займу ФРП мы дооснастили производственные участки современным оборудованием, что позволило нарастить объем выпускаемых СВЧ-модулей для различных радиолокационных и навигационных систем», – заявил генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.

Банковскую гарантию НПП «Салют» на обеспечение исполнения обязательств по договору займа предоставил Новикомбанк.
 
Синтезаторы и приемные модули Ku-диапазона используются для создания колебаний и излучения этих колебаний в пространстве в виде электромагнитных волн. Ключевыми заказчиками продукции выступают ведущие российские предприятия радиоэлектроники.

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Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ, НПП САЛЮТ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электротехника 

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