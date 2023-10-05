Школу на участке 1,6 га возведут на Очаковском шоссе

Строительство новой школы на 775 мест планируется на Очаковском шоссе в западном округе Москвы. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Здание разместится на участке 1,6 гектара и станет частью комплексного освоения территории. Ранее для проекта были утверждены изменения правила землепользования и застройки.

«Площадь школы составит около 20 тысяч квадратных метров, а ее высота не превысит 35 метров. Вместительное здание обеспечит учебными местами жителей и дополнит существующую социальную инфраструктуру района», — отметила Юлиана Княжевская.

Подробный архитектурный проект будет разработан на более поздних этапах реализации, уточнила Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о строительстве социальных объектов на западе Москвы. Так, например, в Раменках скоро появится учебный корпус для 300 детей с дошкольным отделением. В планах — построить ещё один образовательный комплекс для 550 ребят и детский сад на 150 мест.