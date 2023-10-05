Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В ПНИПУ нашли оптимальные сплавы для покрытия газотурбинных установок

5 октября 2023, 15:00 250 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ТАСС

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли оптимальные сплавы для покрытия газотурбинных установок (ГТУ), подвергающихся воздействию водорода. Их применение поможет избежать водородной коррозии, а также позволит улучшить технические и экономические характеристики эксплуатации установок, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"При взаимодействии многих материалов с водородом происходит процесс разрушения - водородная коррозия, которая приводит к снижению механических свойств металла - прочности и пластичности. Материалы же на основе никеля имеют достаточно высокую стойкость к водороду, как при обычных, так и при повышенных температурах. Это обуславливает их выбор как отличное покрытие для газотурбинных установок", - рассказали в вузе, отметив, что эти данные подтвердило исследование ученых ПНИПУ.

Водородная коррозия заключается в реакции между водородом и углеродом стали, в результате которой могут появляться трещины и вздутия. Больше всего этому подвержены сталь, медь и серебро. Возникновение коррозии сплавов зависит от многих факторов. Более устойчивыми к разрушению являются аустенитные хромо-никелевые стали, однако их поведение в водородсодержащей среде до конца не изучено.

Ученые исследовали четыре образца никелевого сплава, которые подвергали различным процессам гидрирования (насыщения водородом), а затем тестировали образцы при 850 градусах Цельсия в среде чистого аргонного газа, в среде с 35% содержания аргона и 65% водорода и, наконец, в среде 100% водорода.

По словам профессора кафедры химических технологий, доктора технических наук ПНИПУ Владимира Пойлова, образцы жаропрочных сплавов загружали в трубчатую печь, затем проводили продувку инертным газом или водородом в течение 15 минут для полного удаления воздуха из зоны реакции. При заданном расходе водорода или водородсодержащего газа нагревали спав до требуемой температуры и выдерживали в течение заданного времени. Чтобы определить, какое количество водорода содержится в образцах, ученые провели их термический анализ.

"Было выяснено, что количество поглощенного водорода составляет от 0,08 до 0,14%, что является допустимым количеством газа в сплаве. Большее насыщение водородом может разрушительно влиять на материал", - отметили ученые, добавив, что полученные данные подтверждают оптимальность использования никелевых сплавов в водородосодержащей среде.

В университете пояснили, что применение таких сплавов в качестве основного материала или покрытия газотурбинных установок перспективно и эффективно. Это позволит улучшить технические и экономические характеристики эксплуатации газотурбинных установок. Статья с результатами исследования опубликована в журнале "EDP Sciences" за 2023 год. Исследование финансировалось Министерством науки и высшего образования РФ.

Обсудить на форуме
Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ПНИПУ, ВОДОРОД

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
05.10.2023
ГК "Мовиста Регионы" инициирует еще одну трамвайную концессию в Екатеринбурге
05.10.2023
Участки в Куркине и Северном Тушине реорганизуют по программе комплексного развития территорий
22.06.2023
21 июня 2023 года состоялась МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ POLYCAB: Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии
05.10.2023
На форуме межрегионального сотрудничества РФ и Узбекистана подписано 9 коммерческих документов на сумму более 28 млрд рублей
09.03.2023
В Московском Политехе разработали полимеры с износостойким тонкопленочным покрытием
Другие новости рубрики Наука
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно