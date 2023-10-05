Wildberries планирует открыть крупный логистический центр в Узбекистане в 2025 году, сообщила пресс-служба компании.

"Wildberries подписала меморандум о сотрудничестве с хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан. Стороны договорились о стратегическом партнерстве и строительстве крупного логистического хаба Wildberries в Ташкентской области. (...) Открытие логоцентра запланировано в 2025 году", — говорится в сообщении.

Объект площадью более 150 тыс. кв.м может стать самым крупным логоцентром за пределами России. Уточняется, что Узбекистан выделяет компании 29,4 га земель. В строительство вложат около 140 млн долларов.

Напомним, в июне компания рассматривала возможность строительства логоцентра площадью не менее 100 тыс. кв.м на территории Кыргызстана. Тогда маркетплейс находился в поиске земельного участка площадью до 30 га.