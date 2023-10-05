Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко совместно с президентом, председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом, главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым, депутатом Госдумы от Адыгеи Владиславом Резником и заместителем председателя правления Сбербанка Станиславом Кузнецовым осмотрели туристические инвестиционные кластеры «Лагонаки» и «Дегуакская поляна».

«Адыгея обладает колоссальным туристическим потенциалом. В 2023 году в рамках нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства” региону предусмотрено более 4 млрд рублей, в том числе на поддержку школьного туризма, строительство модульных средств размещения, создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Сегодня мы также осмотрели два туристических кластера – “Дегуакская поляна” и “Лагонаки”. Последний реализуется с участием корпорации “Туризм.РФ” и позволит сформировать турпоток свыше 300 тысяч в год и 650 новых рабочих мест, а также привлечь порядка 30 млрд рублей инвестиций в субъект», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Проект «Лагонаки» предполагает развитие территории площадью более 1,6 тыс. га, а также создание 642 номеров. В зимнее время года курорт будет ориентирован на горнолыжный туризм, а в летнее – на рекреационный, приключенческий и экологический. До конца 2025 года на территории курорта будут построены гостиничный комплекс, 6 подвесных канатных дорог, более 25 км трасс для катания на горных лыжах и сноуборде. К 2030 году совместно с Минстроем России планируется обустроить около 37 км трасс, а номерной фонд довести до 2,5 тыс. единиц.

Глава Адыгеи подчеркнул, что при реализации инвестпроекта особое внимание уделяется сохранению природы, минимальному воздействию на окружающую среду. Бережное отношение к уникальной природной среде – обязательное условие при создании всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». Также при строительстве курорта акцент будет сделан на альтернативные источники энергии, раздельный сбор мусора, умные системы управления освещением.

На территории этнопарка «Дегуакская поляна» планируется создать многофункциональный круглогодичный курортный комплекс с развитой туристической и развлекательной инфраструктурой, включая строительство дороги, технологическое присоединение к электро- и газосетям. В будущем в этнопарке расположатся подворья, ремесленные мастерские, объекты общественного питания, туристического информационного центра, также отведены места для проведения ярмарок и событийных мероприятий региона.