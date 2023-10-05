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Специалисты "ЭКМ Холдинг" приняли участие в Совете главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ

5 октября 2023, 15:45 245 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ЭКМ Холдинг
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Специалисты «ЭКМ Холдинг» приняли участие в Совете главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ «Импортозамещение энергетического оборудования: год спустя (проблемные вопросы и решения). Направления развития теплоэнергетического хозяйства на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях», которое состоялось в Москве с 3 по 4 октября 2023 года.

В ходе мероприятия были проведены переговоры с партнёрами, обозначены компетенции «ЭКМ Холдинг» и достигнуты договорённости о сотрудничестве по проектам.

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Метки: ЭКМ ХОЛДИНГ
Отрасль: Кабельная промышленность Нефтегазовая промышленность 
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6.36

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