Специалисты «ЭКМ Холдинг» приняли участие в Совете главных энергетиков нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ «Импортозамещение энергетического оборудования: год спустя (проблемные вопросы и решения). Направления развития теплоэнергетического хозяйства на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях», которое состоялось в Москве с 3 по 4 октября 2023 года.

В ходе мероприятия были проведены переговоры с партнёрами, обозначены компетенции «ЭКМ Холдинг» и достигнуты договорённости о сотрудничестве по проектам.