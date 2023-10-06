АФК "Система" в следующем году планирует начать строить горнолыжный комплекс в Шерегеше на горе Утуя, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

"До конца года будет подготовлен финальный мастер-план застройки на площади в 100 гектаров. Половина планируемых посетителей будет размещаться в отеле, еще столько же туристов смогут жить в коттеджах. Для проведения конференций и форумов построят конгресс-центр", — говорится в сообщении.

На въезде в комплекс будут размещены две вертолетные площадки и автомобильная парковка, по территории комплекса, согласно сообщению, можно будет перемещаться только на электромобилях или пешком. Кроме того, планируется построить банный комплекс, магазины, кафе, общежитие для персонала. Строительство будет вестись в секторе "Е" горнолыжного курорта Шерегеш.

Как сообщалось, Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") и власти Кузбасса в ходе ПМЭФ-2021 заключили соглашение о строительстве гостиничного комплекса "Cosmos Шерегеш", в которое компания намерена вложить 1,2 млрд рублей.

В 2021 году зампредседателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев говорил, что "в ближайшие три года предварительный объем инвестиции (Cosmos Hotel Group в развитие Шерегеша — ИФ) — около 2 млрд рублей". Наряду с гостиничным комплексом, в числе запланированных Cosmos Hotel Group объектов он называл банный комплекс и канатные дороги. Кроме того, по словам Алексеева, компания планировала "вклад в инфраструктурное развитие сектора".

Пока Шерегеш работает, главным образом, как горнолыжный курорт: располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 93 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 30 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками.

К 2024 году в Кузбассе планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Горная Шория" на территории Таштагольского района, где расположен горнолыжный курорт Шерегеш, и Междуреченска.