Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» построили сети для электроснабжения новой школы, которая возводится в селе Гамово по адресу улица 50 лет Октября, 46.

С целью исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики выполнили прокладку кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью более 3 километров. Эти и другие проведенные мероприятия позволяют обеспечить возможность выдачи запрошенной мощности в объеме 500 кВт.

Новое образовательное учреждение будет рассчитано на 825 учащихся. На пришкольной территории будут обустроены футбольное поле, беговые дорожки и другие спортивные игровые зоны.