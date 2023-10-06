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  • Энергетики "Россети Урал" построили сети для электроснабжения новой школы в селе Гамово Пермского муниципального округа

Энергетики "Россети Урал" построили сети для электроснабжения новой школы в селе Гамово Пермского муниципального округа

6 октября 2023, 15:00 291 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Урал
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Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» построили сети для электроснабжения новой школы, которая возводится в селе Гамово по адресу улица 50 лет Октября, 46.

С целью исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики выполнили прокладку кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью более 3 километров. Эти и другие проведенные мероприятия позволяют обеспечить возможность выдачи запрошенной мощности в объеме 500 кВт.

Новое образовательное учреждение будет рассчитано на 825 учащихся. На пришкольной территории будут обустроены футбольное поле, беговые дорожки и другие спортивные игровые зоны.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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