В I полугодии 2023 года, по данным портала Plastinfo, импорт оборудования для переработки пластмасс из Поднебесной в Россию вырос на 37,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом рынок столкнулся с определенными сложностями интеграции китайских систем в уже существующие линии, основанные на европейском оборудовании – до введения санкций оно составляло основу технического парка отечественной отрасли переработки пластмасс.

Ведущий российский компаундер дал ряд консультаций китайским партнерам по вопросам адаптации оборудования к отраслевым требованиям российского рынка. Так, специалисты НПП «ПОЛИПЛАСТИК» провели комплексную работу с представителями High Dream Machinery (HDM), одним из лидеров китайского рынка дозирующих систем.

«Мы намерены закупить данное оборудование и ведем активный диалог с поставщиком в части испытания образцов оборудования, рекомендаций. На консультациях затронули широкий спектр вопросов: от программы управления системой до локальных технических решений по исполнению конкретных узлов. По итогам общения можно с уверенностью сказать, что данный опыт был успешным для обеих сторон», – рассказал Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Аналогичную оценку совместной работе дал Александр Иванов, руководитель направления «Экструзионное оборудование» компании «Ай Машин Технолоджи», представителя HDM в России.

«Мы заинтересованы в обеспечении российского рынка переработки пластмасс качественным оборудованием, отвечающим всем требованиям и стандартам, которые предъявляет конечный потребитель. Поэтому для нас важен прямой диалог с компаниями, работающими в отрасли», – отметил Александр Иванов.

По данным Plastinfo, за I полугодие текущего года импорт периферийного оборудования для переработки пластмасс из Китая вырос на 27%, а запчастей – на 70%. Специалисты отрасли отмечают, что при столь активном переходе на поставки из Поднебесной российским участникам рынка необходимо выстроить эффективную коммуникацию с восточными производителями оборудования – от этого во многом зависит успех его интеграции в уже имеющиеся системы.