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На Ставрополье введены в работу две новые малые ГЭС

6 октября 2023, 15:15 286 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
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Горько-Балковская ГЭС (фото ООО ЭнергоМИН)

Горько-Балковская ГЭС (фото ООО ЭнергоМИН)

Просянская ГЭС (фото ООО ЭнергоМИН)

Просянская ГЭС (фото ООО ЭнергоМИН)

Просянская ГЭС (фото ООО ЭнергоМИН)

Просянская ГЭС (фото ООО ЭнергоМИН)

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края» (Северокавказское РДУ) разработал и реализовал комплекс мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу Горько-Балковской ГЭС и Просянской ГЭС в энергосистеме Ставропольского края.

Горько-Балковская ГЭС установленной мощностью 9 МВт введена в эксплуатацию в Нефтекумском городском округе на Терско-Кумском канале вблизи села Кара-Тюбе. Гидроэлектростанция деривационного типа (с отведением водного потока реки от основного русла), оснащена тремя гидроагрегатами мощностью по 3 МВт каждый. Планируемая годовая выработка электроэнергии составляет 26,6 млн кВт•ч.

Просянская ГЭС введена в Петровском районе на Просянском сбросе Большого Ставропольского Канала. Она также является деривационной гидроэлектростанцией, оснащена одним гидроагрегатом мощностью 7 МВт. Планируемая годовая выработка электроэнергии новой ГЭС составляет 8,7 млн кВт•ч.

«Реализация проектов продолжает курс, намеченный энергетической стратегией России на увеличение доли возобновляемых источников электроэнергии в общем энергобалансе. Ввод в Ставропольской энергосистеме двух новых ГЭС позволяет более комплексно использовать водные ресурсы региона», – отметил директор Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ Александр Корольков.

Обе электростанции построены в рамках реализации договора о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ). Инвестором и генеральным подрядчиком проектов строительства является ООО «ЭнергоМИН».

В ходе проектирования и строительства Горько-Балковской ГЭС и Просянской ГЭС специалисты Северокавказского РДУ принимали участие в согласовании заданий на проектирование, проектной и рабочей документации, технических решений, применяемых в схеме выдачи мощности, и технических условий для технологического присоединения ГЭС к электрическим сетям. Системный оператор также участвовал в согласовании программ испытаний генерирующего оборудования, испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр.

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Метки: СО ЕЭС, ОДУ ЮГА, СЕВЕРОКАВКАЗСКОЕ РДУ
Отрасль: Электроэнергетика 

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