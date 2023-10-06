На Ставрополье введены в работу две новые малые ГЭС

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края» (Северокавказское РДУ) разработал и реализовал комплекс мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу Горько-Балковской ГЭС и Просянской ГЭС в энергосистеме Ставропольского края.

Горько-Балковская ГЭС установленной мощностью 9 МВт введена в эксплуатацию в Нефтекумском городском округе на Терско-Кумском канале вблизи села Кара-Тюбе. Гидроэлектростанция деривационного типа (с отведением водного потока реки от основного русла), оснащена тремя гидроагрегатами мощностью по 3 МВт каждый. Планируемая годовая выработка электроэнергии составляет 26,6 млн кВт•ч.

Просянская ГЭС введена в Петровском районе на Просянском сбросе Большого Ставропольского Канала. Она также является деривационной гидроэлектростанцией, оснащена одним гидроагрегатом мощностью 7 МВт. Планируемая годовая выработка электроэнергии новой ГЭС составляет 8,7 млн кВт•ч.

«Реализация проектов продолжает курс, намеченный энергетической стратегией России на увеличение доли возобновляемых источников электроэнергии в общем энергобалансе. Ввод в Ставропольской энергосистеме двух новых ГЭС позволяет более комплексно использовать водные ресурсы региона», – отметил директор Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ Александр Корольков.

Обе электростанции построены в рамках реализации договора о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ). Инвестором и генеральным подрядчиком проектов строительства является ООО «ЭнергоМИН».

В ходе проектирования и строительства Горько-Балковской ГЭС и Просянской ГЭС специалисты Северокавказского РДУ принимали участие в согласовании заданий на проектирование, проектной и рабочей документации, технических решений, применяемых в схеме выдачи мощности, и технических условий для технологического присоединения ГЭС к электрическим сетям. Системный оператор также участвовал в согласовании программ испытаний генерирующего оборудования, испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр.