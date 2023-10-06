Правительство Филиппин планирует на четверть увеличить количество проектов по модернизации ирригационных систем с использованием солнечных панелей. Если в 2023 г. в стране должно быть реализовано в общей сложности 147 проектов, то в 2024 г. их число возрастет до 183, следует из сообщения Национального управления по вопросам ирригации (The National Irrigation Administration, NIA). Стоимость заявленных инициатив увеличится с $29 млн в 2023 г. до $30 млн 2024 г., а их общая площадь в следующем году достигнет 2 168 гектар (га).

Согласно данным регулятора, к 15 сентябре 2023 г. на Филиппинах было завершено 17 из 147 проектов, запланированных на текущие год. Однако долгосрочные планы NIA являются гораздо более амбициозными: помимо 330 проектов, намеченных на 2023–2024 гг., на Филиппинах должен быть реализован еще 791 проект стоимостью $530 млн и общей площадью $39 694 га. Эти проекты предполагают замену дизельных генераторов, обеспечивающих работу ирригационных систем, солнечными панелями, которые не требуют закупи топлива и, тем самым, снижают расходы филиппинских фермеров.

Инициатива NIA, де-факто, является проектом в сфере распределенной электрогенерации, значение которой для электроэнергетики Филиппин постепенно увеличивается. По данным Международного агентства по ВИЭ (IRENA), установленная мощность солнечных панелей, изолированных от общей сети, выросла на Филиппинах с 1 мегаватта (МВт) в 2013 г. до 13,1 МВт в 2022 г. Общая же мощность автономных генераторов на ВИЭ за тот же период увеличилась с 31,6 МВт до 87,4 МВт.

Проекты на стыке и энергетики и ирригации реализуются и в других регионах мира. Одним из наиболее масштабных был проект единой водно-энергетической системы в Центральной Азии, которая была создана в 1970-е гг. Богатые водными ресурсами Таджикистан и Киргизия летом обеспечивали Туркмению, Узбекистан и Казахстан запасами воды, которые скапливались в водохранилищах их собственных гидроэлектростанций, в обмен получая электроэнергию из этих трех республик в период зимних холодов.