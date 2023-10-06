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В 2023 году "Смоленскэнерго" уже отремонтировало больше 163 км линий электропередачи всех классов напряжения

6 октября 2023, 10:36 144 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр

Ремонтная программа для специалистов филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» является одной из ключевых программ производственной деятельности. Энергетики за 8 месяцев 2023 года в рамках ремонтной кампании провели ремонт 163,30 километров линий электропередачи всех классов напряжения (100,2% от плана на год).

В целях профилактики аварийных ситуаций до конца года планируется расчистить от древесно-кустарниковой растительности 3644,54 гектаров трасс воздушных линий электропередачи. Успешно завершена расчистка 821,76 га просек хозяйственным способом и 2467,64 га с помощью подрядных организаций.

«Самая активная стадия запланированных работ традиционно пришлась на теплое время года и к сентябрю объемы уменьшились. Массовые ремонтно-профилактические работы были направлены на повышение надежности электросетевого комплекса и обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей области в предстоящий отопительный период 2023-2024 годов», – подчеркнул заместитель генерального директор-директор филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, СМОЛЕНСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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