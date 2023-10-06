Ремонтная программа для специалистов филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» является одной из ключевых программ производственной деятельности. Энергетики за 8 месяцев 2023 года в рамках ремонтной кампании провели ремонт 163,30 километров линий электропередачи всех классов напряжения (100,2% от плана на год).

В целях профилактики аварийных ситуаций до конца года планируется расчистить от древесно-кустарниковой растительности 3644,54 гектаров трасс воздушных линий электропередачи. Успешно завершена расчистка 821,76 га просек хозяйственным способом и 2467,64 га с помощью подрядных организаций.