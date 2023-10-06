В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» выполнили комплекс работ по созданию сетей наружного освещения общественной территории вдоль Волжской набережной в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Новая система освещения создает равномерный световой поток, соответствующий нормативным требованиям, отличается высокой световой эффективностью и длительным сроком службы.

В рамках реализации данного проекта сотрудники «Нижновэнерго» установили 59 опор наружного освещения высотой до 8 метров, смонтировали 134 диодных прожектора, проложили 1,4 км кабельных линий, выполнили 3 прокола грунта при прокладке кабельных линий. Также энергетики внедрили програмно-аппаратный комплект автоматического управления сетями освещения «Бриз». Система «Бриз» дает возможность устанавливать графики включения и выключения света, благодаря чему сокращаются расходы на уличное освещение.

Наружное освещение на Волжской набережной позволило создать комфортную и вместе с тем безопасную прогулочную зону, включающую детскую и спортивную площадки, а также площадки для выгула животных.

Напомним, филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» осуществляет строительство и модернизацию сетей уличного освещения, техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей уличного освещения в Нижегородской области. В ходе выполнения работ используются современные и качественные материалы, спецтехника, энергоэффективные светильники, интеллектуальные системы управления сетями. При необходимости специалисты филиала «Нижновэнерго» проводят обследование действующих сетей уличного освещения, оказывают услуги по подготовке технической документации.