Внимание контрафакт!
В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» выполнили комплекс работ по созданию сетей наружного освещения общественной территории вдоль Волжской набережной в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Новая система освещения создает равномерный световой поток, соответствующий нормативным требованиям, отличается высокой световой эффективностью и длительным сроком службы.
В рамках реализации данного проекта сотрудники «Нижновэнерго» установили 59 опор наружного освещения высотой до 8 метров, смонтировали 134 диодных прожектора, проложили 1,4 км кабельных линий, выполнили 3 прокола грунта при прокладке кабельных линий. Также энергетики внедрили програмно-аппаратный комплект автоматического управления сетями освещения «Бриз». Система «Бриз» дает возможность устанавливать графики включения и выключения света, благодаря чему сокращаются расходы на уличное освещение.
Наружное освещение на Волжской набережной позволило создать комфортную и вместе с тем безопасную прогулочную зону, включающую детскую и спортивную площадки, а также площадки для выгула животных.
Напомним, филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» осуществляет строительство и модернизацию сетей уличного освещения, техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей уличного освещения в Нижегородской области. В ходе выполнения работ используются современные и качественные материалы, спецтехника, энергоэффективные светильники, интеллектуальные системы управления сетями. При необходимости специалисты филиала «Нижновэнерго» проводят обследование действующих сетей уличного освещения, оказывают услуги по подготовке технической документации.
«Мы проводим активную работу по модернизации и строительству новых сетей наружного освещения в нашем регионе. Это одно из приоритетных направлений развития дополнительных услуг, оказываемых филиалом. Благодаря ежедневному труду энергетиков города и поселки Нижегородской области становятся светлее, ярче и комфортнее», – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter