Внимание контрафакт!
ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):
A3 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A3.50_On-site calibration and verification of the accuracy of instrument transformers;
A3 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A3.51_Requirements for HV T&D equipment operating under abnormal weather conditions;
B4 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B4.98_Design considerations in integration of DC systems to meshed DC-AC Transmission networks;
D1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG D1.81_Methods and common data file format for time-domain reflectometry.
2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.
3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.
4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.
5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:
SC A3 Chairperson: Nenad UZELAC, nenad.uzelac@cigre.org
SC A3 Secretary: Frank RICHTER, frank.richter@50Hertz.com
SC B4 Chairperson: Joanne HU, j.hu@rbjengineering.com
SC B4 Secretary: Rebecca OSTASH, rostash@tgs.biz
SC D1 Chairperson: Simon SUTTON, ssutton@doble.com
SC D1 Secretary: Gordon WILSON, Gordon.wilson@nationalgrid.com
Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.
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